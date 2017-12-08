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Сирия новости 8 декабря 22.30: «Нусра» и ИГ терпят урон в Хаме, митинги против Иерусалима как столицы Израиля
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    Сирия новости 8 декабря 22.30: «Нусра» и ИГ терпят урон в Хаме, митинги против Иерусалима как столицы Израиля

    22:30  8 Декабря 2017
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    Митинги против Иерусалима как столицы Израиля

    Сирия, 8 декабря. Митинги против решения Трампа о перенесении столицы Израиля в Иерусалим идут в нескольких сирийских провинциях. Десять деревень в Ираке были зачищены от ИГИЛовцев. «Нусра»*** и ИГИЛ понесли значительные потери в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: атаковали позиции «Ан-Нусры» в районе населенного пункта Таль Ахмар в южной части Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Нусре» на юге Алеппо.

    «Исламское государство»1: отбило у «Ан-Нусры» деревню Сулайла на севере провинции Хама; потеряло 23 террористов в боях с исламистами в Хаме; утратило десять деревень близ границы между провинциями Аль-Анбар и Ниневия в Ираке.

    Сирийская свободная армия (ССА): проводит митинги в поддержку боевиков, окруженных в Восточной Гуте, в провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: лишилась 37 боевиков в столкновениях с ИГ1 северо-восточнее Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Новостное агентство Smart News Agency сообщает о том, что в населенном пункте Баббиль, расположенном к югу от Дамаска, начались митинги мирных жителей против решения Дональда Трампа признать новой столицей Израиля город Иерусалим. Аналогичные акции протеста также проходят в различных частях провинций Алеппо, Хама и Идлиб. Напомним, арабские страны, а также Турция и Великобритания осудили действия американского президента, поскольку они ведут к обострению арабо-израильского конфликта. По данным некоторых источников уже есть жертвы среди палестинцев, вышедших на демонстрации в Израиле и столкнувшихся с израильской полицией.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На юге провинции Алеппо на линии разграничения сил террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и правительственной армии Сирии вновь разворачиваются ожесточенные бои между сторонами. Как передает информационный портал Syrian Revolution News Network, российские военные самолеты продолжили проводить воздушные атаки в поддержку сирийских войск и проасадовских ополченцев-шиитов. ВКС РФ нанесли авиаудары по опорным пунктам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, стоящей во главе коалиции, недалеко от населенного пункта Таль Ахмар. Данные о потерях со стороны исламистов в настоящий момент формируются.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Информационное агентство Al Masdar News выпустило фотографии, на которых запечатлено большое количество оружия «Исламского государства», захваченное Сирийской арабской армией (САА). Ранее сообщалось о том, что после того, как террористы бежали со своих позиций на западном побережье реки Евфрат, в населенном пункте Мусалаха был обнаружен крупный склад с оружием ИГИЛ1. Правительственные войска продолжают обезвреживать освобожденные территории от взрывных устройств, которые были установлены боевиками ИГ перед тем, как они покинули оккупированные районы. Военный источник в сети Twitter (hamza_780) сообщает, что в операции по очистке территорий от ВСУ задействованы российские самоходные реактивные установки разминирования УР-77.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В городе Нава, подконтрольном боевикам вооруженной оппозиции, в очередной раз прошли митинги в поддержку исламистов, анклав которых находится на территории оазиса Восточная Гута в провинции Дамаск. Об этом сообщает Twitter-канал (BehzadMoezi). Напомним, большую часть региона занимают радикалы антиправительственных вооруженных организаций, выступающих за «революцию» и свержение законного президента Башара Асада. Несмотря на то, что в Даръа в данный момент действует режим прекращения огня, боевики нередко нарушают перемирие и ведут огонь по территориям, находящимся под контролем Сирийской арабской армии (САА). В результате беспорядочной стрельбы исламистов нередко гибнут мирные жители.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Стали известны новые подробности о ходе последних боестолкновений между террористами «Исламского государства» и группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам» северо-восточнее столицы провинции. Напомним, ранее ИГИЛовцам удалось захватить у исламистов «Ан-Нусры»1 населенные пункты Расмус Хаммам, Абу Хайя, Таль Абая, Абу Хандик, Анбаз, Расмус Аль-Ахмар, Шахат Аль-Хамра и Расмус Сакаф. Также, по последним данным интернет-портала Syrian Civil War, под контроль террористической группировки перешла деревня Сулайла. В результате боев обе стороны понесли потери в живой силе. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (sryhaber), были уничтожены не менее 37 радикалов «Тахрир Аш-Шам» и как минимум 23 боевика ИГИЛ. О потерях сторон в военной технике не сообщается.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Командование иракских вооруженных сил объявило об освобождении от оккупации «Исламского государства» десяти деревень, расположенных на пустынных территориях между провинциями Аль-Анбар и Ниневия. В штурме населенных пунктов принимали участие 7-я дивизия, 8-я механизированные дивизии, а также 9-я бронетанковая дивизия, передает Twitter-канал (DavidMWitty1). Сведений о нанесенном ИГИЛовцам уроне пока не поступало. Напомним, о начале военной операции против террористической группировки в данном районе стало известно сегодня утром.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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