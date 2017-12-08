Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
Весь мир
Американец стал героем соцсетей после того, как спас кролика во время лесного пожара
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американец стал героем соцсетей после того, как спас кролика во время лесного пожара

    18:38  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:38  08 Декабря 2017
    56

    Американец стал героем соцсетей после того, как спас кролика во время лесного пожара

    Сакраменто, 8 декабря. Житель Калифорнии стал героем соцсетей после того, как в Twitter появилось видео, на котором он героически бросается в огонь, чтобы спасти кролика от лесного пожара.

    На кадрах видно, как мужчина прыгает, хватаясь за голову от волнения, и хлопает по коленям, пытаясь подозвать зверька, словно собаку. В конечном итоге он почти заходит в огонь, чтобы спасти животное. Подняв кролика с земли, американец отнес его подальше от пламени, прижимая его к груди.

    Отметим, что природный пожар, получивший название «Томас», который сейчас бушует на юге Калифорнии, является самым сильным за всю историю штата. В округе Вентура объявлен режим ЧС, более 200 тыс. человек эвакуировано. Пожар уже уничтожил 200 домов. В настоящее время огнем охвачено 37 тыс. гектаров.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #калифорния #кролик
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть