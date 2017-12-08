Американец стал героем соцсетей после того, как спас кролика во время лесного пожара

Сакраменто, 8 декабря. Житель Калифорнии стал героем соцсетей после того, как в Twitter появилось видео, на котором он героически бросается в огонь, чтобы спасти кролика от лесного пожара.

На кадрах видно, как мужчина прыгает, хватаясь за голову от волнения, и хлопает по коленям, пытаясь подозвать зверька, словно собаку. В конечном итоге он почти заходит в огонь, чтобы спасти животное. Подняв кролика с земли, американец отнес его подальше от пламени, прижимая его к груди.

Отметим, что природный пожар, получивший название «Томас», который сейчас бушует на юге Калифорнии, является самым сильным за всю историю штата. В округе Вентура объявлен режим ЧС, более 200 тыс. человек эвакуировано. Пожар уже уничтожил 200 домов. В настоящее время огнем охвачено 37 тыс. гектаров.