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Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР
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    Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР

    21:09  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:11  08 Декабря 2017
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    Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР

    Донбасс, 8 декабря. Вооруженные силы Украины бьют по Донецкой и Луганской народным республикам из минометов и стягивают к линии фронта тяжелую технику. Украинская диверсионно-разведывательная группа получила отпор при попытке занять позиции ополченцев. Киев продолжает штамповать фейки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 22 города и поселка ДНР и ЛНР подверглись обстрелам украинских силовиков. Бойцы ВСУ и Национальной гвардии Украины использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы АГС, СПГ, крупнокалиберное стрелковое вооружение и штатное оружие БТР и БМП.

    Всего по населенным пунктам республик и позициям ополчения было выпущено более тысячи боеприпасов. Киевские силовики нарушили режим перемирия 44 раза. В результате обстрелов территории ДНР повреждения получили семь домовладений Докучаевска и газопровод.

    ВСУ готовятся к наступлению

    К такому выводу можно прийти, проанализировав ежедневные отчеты международных наблюдателей ОБСЕ. Сотрудники миссии обнаружили, что более 240 единиц тяжелой техники и вооружения ВСУ отсутствовало в местах отведения и постоянного хранения на этой неделе.

    Среди прочего ответствуют смертоносные буксируемые гаубицы «Мста-С», «Гиацинт-Б», «Д-20» калибром 152 мм, САУ «Акация» и «Гвоздика» 152 и 122 мм соответственно, танки, пушки и минометы различного калибра. Частично данная техника фиксируется военными республик на позициях ВСУ вдоль линии соприкосновения.

    Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР

    Обострение на горловском направлении

    О нейтрализации ДРГ ВСУ сообщают в оперативном командовании ДНР. Сегодня 5-7 украинских диверсантов попытались выйти на позиции ополчения около Горловки, чтобы захватить их в районе Доломитного. Однако донецкие военные своевременно обнаружили и нейтрализовали группу. Двое военнослужащих ВСУ были ликвидированы, остальные сбежали.

    Сообщается и о ранении одного военного Вооруженных сил ДНР.

    Известно, что подготовку к захвату позиций ДНР ВСУ начали заранее. Сначала позиции донецких ополченцев у Доломитного были обстреляны со стороны поселка Новолуганское, затем было обстреляно село Гольмовское со стороны захваченного украинскими силовиками поселка Травневое. Отмечается, что в Гольмовском в результате обстрела разрушено три дома.

    Донецк обратился к членам ОБСЕ с просьбой зафиксировать факты нарушения мирных договоренностей украинской стороной. В ДНР убеждены, что международные наблюдатели могут повлиять на киевских силовиков и руководство Украины в целом.

    Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР

    Фейковый «самострел» в ЛНР

    Сегодня на брифинге официальный спикер Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки, сообщил, что при атаке на украинские позиции под огонь луганских ополченцев якобы попала их же диверсионно-разведывательная группа.

    При этом представитель украинского оборонного ведомства не сообщил ни даты, ни места происшествия, ни каких-либо других обстоятельств, что очень похоже на не подтвержденные никакими фактами новости о ситуации в Донбассе, которые штампуют украинские СМИ.

    Неудивительно, что сообщение о якобы имевшем место быть «самостреле» ополченцев ЛНР вошло в топ новостей украинского сегмента Интернета.

    Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР

    Донбасс сегодня: украинские диверсанты нейтрализованы под Горловкой, фейковый «самострел» в ЛНР

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #горловка
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