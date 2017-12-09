Сирия итоги недели 3-9 декабря: террористы ИГИЛ разгромлены в долине Евфрата, бои в Хаме и Алеппо

Разгром ИГИЛ1 Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников и под прикрытием ВКС России продолжила освобождать от террористов «Исламского государства»1 поселения провинции Дейр-эз-Зор. Ожесточенные бои между сирийской армией и радикальными исламистами проходили на этой неделе в районе поселения Салихия, расположенного к северу от Абу Кемаля. В результате массированных групповых ударов российской дальней авиации сирийская армия смогла занять Салихию и Эс-Сайяль, а также близлежащие населенные пункты. 6 декабря отряды элитного спецподразделения сирийской армии «Силы Тигра» под руководством бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, шедшие из Меядина, соединились с частями сирийской армии под Абу-Кемалем. Таким образом, террористы ИГИЛ на данный момент потеряли все ключевые поселения и удерживают лишь незначительные очаги сопротивления в пустыне Дейр-эз-Зора. Вечером 6 декабря президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме террористов ИГИЛ по обе стороны реки Евфрат.

Битва за Рахаджан На северо-западе Сирии продолжаются ожесточенные бои вокруг анклава террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Как сообщает информагентство Al-Masdar News, сирийская армия, прикрываемая бомбардировщиками ВКС России, накануне начала штурм города Рахаджан, главного бастиона «Джебхат Фатх аш-Шам»1 на северо-востоке провинции Хама. Военнослужащим удалось отбить у террористов несколько ферм и ключевых высот в предместьях населенного пункта, после чего части САА достигли южной окраины Рахаджана. Продолжается также наступление со стороны города Ханассер в провинции Алеппо. Как сообщают источники в Telegram, ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции.

Теракт в Хомсе В городе Хомс произошел крупный террористический акт. Как сообщало Федеральное агентство новостей с места событий, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на перекрестке Аль-Нухза на улице Аль-Харам. Согласно сообщению начальника полиции Хомса, в результате мощного взрыва погибло 7 мирных жителей и ранено 8 человек. Лидеры террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за организацию теракта.

Гуманитарная помощь Минобороны России сообщило о проведении очередной гуманитарной акции в провинции Хомс. По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии жители населенного пункта Аш-Шания провинции Хомс получили почти 2 тонны продуктов питания. За медицинской помощью к военным врачам обратились 118 сирийцев.

Заминированная Ракка Неспокойная обстановка сохраняется на территории, которую курдские отряды Демократических сил Сирии отбили у террористов «Исламского государства». В городе Ракка продолжают гибнуть люди в результате срабатывания взрывных устройств, заложенных боевиками ИГИЛ при отступлении из города. По данным информагентства Almanar News, за последние 10 дней при взрывах мин ИГ в Ракке погибло более 50 мирных жителей, а также несколько курдских бойцов. Согласно заявлениям США, работы по зачистке Ракки начались спустя месяц после освобождения города, когда многие жители уже вернулись в свои дома. Однако местные источники писали, что работы по разминированию начались с развертывания блокпостов, целью которых было предотвращение стихийного возвращения населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.