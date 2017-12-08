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Россия
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Спорт
Медведев ждет предложений по поддержке отстраненных олимпийцев до 15 декабря
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    Медведев ждет предложений по поддержке отстраненных олимпийцев до 15 декабря

    18:44  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  08 Декабря 2017
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    Медведев ждет предложения по поддержке отстраненных олимпийцев до 15 декабря

    Москва, 8 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам спорта и финансов, а также Олимпийскому комитету в течение недели предложить меры по поддержке спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпиаде-2018. Соответствующая информация следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте кабинета министров. 

    Координацией данной работы, отмечается в сообщении, займется бывший министр спорта России, вице-премьер Виталий Мутко.

    Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Пхенчане под национальным флагом. Кроме того, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпиадах.

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя это решение, отметил, что Россия признает, что проблемы с допингом в российском спорте существовали. В то же время он напомнил, что российской стороной была развернута серьезная работа по борьбе с нарушениями.

    Президент России Владимир Путин в то же время подчеркнул, что решение МОК является политическим решением, однако, оценивая его, не стоит руководствоваться эмоциями, а лучше сосредоточиться на поддержке российских спортсменов. Российский лидер также отметил, что Москва не собирается препятствовать россиянам, которые планируют принять участие в играх под нейтральным флагом.

    Автор: Федор Веснин
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    #медведев #поддержка #спортсмены #олимпийский комитет
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