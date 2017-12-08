Москва, 8 ноября. Президент Украины Петр Порошенко, пытаясь противостоять Михаилу Саакашвили, забыл «детсадовскую истину»: власть не может быть смешной, считает российский журналист, издатель журнала «Искусство войны» Аркадий Бабченко.

По его мнению, когда это происходит, она фактически подписывает себе смертный приговор. Из устранения политического оппонента Порошенко устроил самую настоящую клоунаду, заявил Бабченко, вспомнив события 5 декабря с задержанием Саакашвили на крыше дома в Киеве.

«А потом его вытаскивают из машины, а потом вы заблудились в трех палатках и не можете там его найти, – вряд ли можно было бы сделать что-нибудь лучшее для разрушения имиджа власти», — считает журналист.

При этом, как отмечает Бабченко, каждое действие власти только добавляет опальному экс-президенту Грузии популярности и сторонников. 10 декабря он намерен проводить новый «Марш за импичмент» и зовет всех украинцев поддержать акцию против Порошенко.

Однако третьего Майдана на Украине не будет, уверен журналист: «Будет сразу хаос, который с высокой долей вероятности закончится внутренней войной». «И я уж точно никогда не смогу понять, зачем два или несколько человек исключительно ради своих личных амбиций так раскачивают ситуацию в стране», — недоумевает Бабченко.

Он указал на попытки Киева консолидировать общество против внешнего врага, но одновременно указал и на то, что «воюющая армия гораздо легче начинает стрелять и внутри».