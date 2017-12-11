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Ирак: в Багдаде прошел парад в честь победы над ИГ
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    Ирак: в Багдаде прошел парад в честь победы над ИГ

    10:23  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:24  11 Декабря 2017
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    Ирак: в Багдаде прошел парад в честь победы над ИГ

    Багдад, 11 декабря. Ирак отмечает победу над боевиками «Исламского государства»1.

    Правительственные войска Ирака устроили большой военный парад в честь победы над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По центральным улицам Багдада проехала боевая техника, а также прошли военнослужащие ВС Ирака и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

    Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о полной победе над «Исламским государством» и зачистке от боевиков ирако-сирийской границы. Последние оплоты «Халифата» в Ираке сохранялись в западной провинции Анбар. Отмечается, что в пустынных районах страны могут оставаться разрозненные анклавы боевиков.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #багдад
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