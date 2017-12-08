Путин рассказал о значении мегапроекта «Ямал СПГ» для России

Поселок Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Завод сжиженного газа «Ямал СПГ» подтверждает статус России как одной из ведущих энергетических держав, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.

«Можно сказать, что это мегапроект. Он имеет большое значение для страны в целом, является еще одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав», — отметил он.

По словам главы государства, необходимо увеличивать число подобных проектов в сфере сжиженного газа. На сегодняшний день в России действуют два крупных центра по сжижению газа — «Ямал СПГ» в ЯНАО и завод на Сахалине, однако этого, как утверждает президент, слишком мало.

Открытие же новых подобных производств будет способствовать увеличению числа высокотехнологичных рабочих мест, даст загрузку предприятиям, работающим в смежных сферах, а также дать толчок освоению Арктики.