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Россия
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Экономика
Путин рассказал о значении мегапроекта «Ямал СПГ» для России
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    Путин рассказал о значении мегапроекта «Ямал СПГ» для России

    18:12  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:12  08 Декабря 2017
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    Путин рассказал о значении мегапроекта «Ямал СПГ» для России

    Поселок Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Завод сжиженного газа «Ямал СПГ» подтверждает статус России как одной из ведущих энергетических держав, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.  

    «Можно сказать, что это мегапроект. Он имеет большое значение для страны в целом, является еще одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав», — отметил он.

    По словам главы государства, необходимо увеличивать число подобных проектов в сфере сжиженного газа. На сегодняшний день в России действуют два крупных центра по сжижению газа — «Ямал СПГ»  в ЯНАО и завод на Сахалине, однако этого, как утверждает президент, слишком мало.

    Открытие же новых подобных производств будет способствовать увеличению числа высокотехнологичных рабочих мест, даст загрузку предприятиям, работающим в смежных сферах, а также дать толчок освоению Арктики.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #ямал спг
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