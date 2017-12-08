Главные новости 8 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 8 декабря.

Этнические венгры массово уезжают из Закарпатья, поскольку их и ранее скромные права теперь еще больше ущемляются новым украинским законом «Об образовании», а в адрес национальных меньшинств постоянно поступают угрозы, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Эксперт объяснил, почему венгры массово бегут из Закарпатья.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой Петером Сийяро подтвердил наличие этой проблемы. Украине никто не доверяет: эксперт назвал причину бегства венгров из Закарпатья.

Президент Украины Петр Порошенко оптимистично отреагировал на принятие Верховной радой государственного бюджета на 2018 год. «Такого давно не было»: Порошенко назвал три главных победы Украины.

Известная ведущая Елена Летучая со скандалом была уволена с Первого канала из-за «предательства». Коллега рассказал, почему Летучая ушла с Первого канала.

Подразделения САА под прикрытием ВКС РФ освободили сирийский Рахаджан к северо-востоку от Хамы. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 по-прежнему сохраняет очаги сопротивления в провинции Дейр-эз-Зор. Армия САР продвигается в Западной Гуте. Сирия новости 8 декабря 07.00: ИГ1 может задействовать резервы в Дейр-эз-Зоре, «Ан-Нусра» потеряла Рахаджан.

Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он также адресовал письмо вице-президентам и членам исполкома МОК. Усманов написал открытое письмо главе МОК.

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг худших фильмов 2017 года. Лидером антирейтинга стала пятая часть «Трансформеров». В Сети обсудили список. Не зря я в кинотеатре заснул: соцсети обсуждают рейтинг худших фильмов года.

Министерство обороны России отчиталось о действиях ВКС по борьбе с террористами в Сирии. Видеодайджест новостей, утро 8 декабря 2017 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предметом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече в Вене стал обмен пленными в Донбассе. Климкин заявил, что обсуждал с Лавровым обмен пленными в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.