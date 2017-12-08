Израильские военные застрелили двоих палестинцев в секторе Газа

Газа, 8 декабря. Военнослужащие израильской армии застрелили двоих палестинцев во время беспорядков в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство AFP, ссылаясь на Министерство здравоохранения.

«Второй палестинец убит во время столкновений в секторе Газа», — отмечается в сообщении.

#BREAKING Second Palestinian killed in anti-Trump clashes in Gaza: health ministry — AFP news agency (@AFP) December 8, 2017

Ранее агентство сообщило о первой жертве среди протестующих против решений Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. По информации СМИ, число пострадавших в ходе столкновений превысило 250 человек.

Напомним, ранее в Палестине потребовали отменить резонансное решение американского президента.

В среду Дональд Трамп объявил, что отныне США рассматривают Иерусалим как официальную столицу Израиля и намерены перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Решение вызвало негодование не только в Палестине, но и в других арабских странах.

Отметим, статус Иерусалима, одного из древнейших городов не только Ближнего Востока, но и всего мира, является одним из главных проблемных вопросов в отношениях Израиля и Палестины.