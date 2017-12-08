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Израильские военные застрелили двоих палестинцев в секторе Газа
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    Израильские военные застрелили двоих палестинцев в секторе Газа

    18:08  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:08  08 Декабря 2017
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    Израильские военные застрелили двоих палестинцев в секторе Газа

    Газа, 8 декабря. Военнослужащие израильской армии застрелили двоих палестинцев во время беспорядков в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство AFP, ссылаясь на Министерство здравоохранения.

    «Второй палестинец убит во время столкновений в секторе Газа», — отмечается в сообщении. 

    Ранее агентство сообщило о первой жертве среди протестующих против решений Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. По информации СМИ, число пострадавших в ходе столкновений превысило 250 человек.

    Напомним, ранее в Палестине потребовали отменить резонансное решение американского президента.

    В среду Дональд Трамп объявил, что отныне США рассматривают Иерусалим как официальную столицу Израиля и намерены перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Решение вызвало негодование не только в Палестине, но и в других арабских странах.

    Отметим, статус Иерусалима, одного из древнейших городов не только Ближнего Востока, но и всего мира, является одним из главных проблемных вопросов в отношениях Израиля и Палестины. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #жертвы #столкновения #палестина #сектор газа
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