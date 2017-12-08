Видеодайджест новостей, вечер 8 декабря 2017 года

«Исламскому государству»1 в Сирии нанесено окончательное и полное поражение Сергей Лавров на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Дипломат отметил, что остающиеся очаги террористов запрещенного в РФ ИГ1 (организация запрещена в России) не представляют серьезной угрозы и будут подавлены. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Россиина ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Дипломат отметил, что остающиеся очаги террористов запрещенного в РФ ИГ(организация запрещена в России) не представляют серьезной угрозы и будут подавлены. Освобождение страны от террористов стало возможным благодаря эффективной работе ВКС РФ и правительственных войск Сирии. Только за последнюю неделю российские самолеты совершили более 550 боевых вылетов, нанеся свыше 1300 авиаударов по объектам террористов.

Этнические венгры массово покидают Закарпатье Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин после разговора с венгерским коллегой. По словам Климкина, венгров в Закарпатье осталось уже менее 100 тысяч человек. Богдан Безпалько в беседе с ФАН Экспертв беседе с ФАН высказал мнение , что венграм просто «некомфортно» на Украине. Это связано с плохой экономической обстановкой и еще большим ограничением культурной автономии после принятия скандального закона «Об образовании».

Трамп объяснил, почему признал Иерусалим столицей Израиля По словам американского президента, он просто выполнил свое предвыборное обещание – в отличие от предшественников. Заявление Трампа по Иерусалиму вызвало резкую критику со стороны ближневосточных властей. Так, лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил пятницу «днем гнева». В Иерусалиме начались столкновения между мусульманами и израильской полицией, сообщается о десятках пострадавших.

В Госдуме раскритиковали решение МОК по российским спортсменам В парламенте уверены, что вердикт Международного олимпийского комитета нарушает права российских спортсменов. Депутаты назвали дискриминационным решение комитета о пожизненной дисквалификации ряда атлетов, а также отметили, что запрет выступать под флагом своей страны является унизительным для каждого олимпийца.

1 Организация запрещена на территории РФ.