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Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
Общество
Путин назвал свои любимые виды зимнего спорта
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    Путин назвал свои любимые виды зимнего спорта

    17:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  08 Декабря 2017
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    Путин назвал свои любимые виды зимнего спорта

    Поселок Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал горные лыжи и хоккей своими любимыми зимними видами спорта. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос рабочих завода «Ямал СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе.

    При этом он подчеркнул, что лишь несколько лет назад научился стоять на коньках. В ответ на предложение рабочих покататься на коньках на арктическом льду, президент сказал: «Здесь, с вами? В минус 25? Вы-то уже здесь привыкли».

    Путин также рассказал о своем отношении к постам. По его словам, соблюдать религиозные традиции у него получается не всегда из-за разъездного графика работы.

    «Воины и те, кто в дороге, могут не соблюдать, а я почти всегда в дороге и все-таки верховный главнокомандующий. Поэтому не всегда получается», — отметил он.

    Напомним, что в пятницу Путин прибыл в порт Сабетта, где наблюдал за отгрузкой первой партии газа с завода «Ямал СПГ» на танкер.

     

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #спорт #рабочие #ямал спг
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