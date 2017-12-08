Путин назвал свои любимые виды зимнего спорта

Поселок Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал горные лыжи и хоккей своими любимыми зимними видами спорта. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос рабочих завода «Ямал СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом он подчеркнул, что лишь несколько лет назад научился стоять на коньках. В ответ на предложение рабочих покататься на коньках на арктическом льду, президент сказал: «Здесь, с вами? В минус 25? Вы-то уже здесь привыкли».

Путин также рассказал о своем отношении к постам. По его словам, соблюдать религиозные традиции у него получается не всегда из-за разъездного графика работы.

«Воины и те, кто в дороге, могут не соблюдать, а я почти всегда в дороге и все-таки верховный главнокомандующий. Поэтому не всегда получается», — отметил он.

Напомним, что в пятницу Путин прибыл в порт Сабетта, где наблюдал за отгрузкой первой партии газа с завода «Ямал СПГ» на танкер.