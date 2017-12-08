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Члена ОНК Москвы арестован по подозрению в мошенничестве
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    Члена ОНК Москвы арестован по подозрению в мошенничестве

    17:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  08 Декабря 2017
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    Члена ОНК Москвы арестован по подозрению в мошенничестве

    Москва, 8 декабря. Пресненский суд Москвы арестовал члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Дениса Набиуллина, подозреваемого в покушении на мошенничество в размере 29 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников, передает РИА Новости.

    «Суд избрал в отношении Набиуллина меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля», — сказал Черников.

    По версии следствия, 6 декабря подозреваемый получил от привлеченного для проведения оперативно-розыскного мероприятия лица более 29 миллионов рублей. В обмен обвиняемый обещал направить следственно-арестованного на медицинское освидетельствование и заменить ему заключение под стражу на другую меру пресечения, несвязанную с лишением свободы. В действительности задержанный не имел такой возможности и планировал распорядиться деньгами по своему усмотрению.

    Автор: Алексей Громов
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