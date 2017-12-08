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Россия
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Экономика
Путин рассказал, как расширить применение СПГ в России
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    Путин рассказал, как расширить применение СПГ в России

    18:06  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  08 Декабря 2017
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    Путин рассказал, как расширить применение СПГ в России

    Порт Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активного формирования спроса на сжиженный природный газ на внутреннем рынке России. Сделать это можно, в том числе, за счет поставок в отдаленные регионы, уточнил глава государства, выступая совещании по развитию газовой отрасли в ЯНАО.

    Путин также указал на то, что применение СПГ может быть расширено, в том числе, за счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа. Кроме того, его можно задействовать и сфере перевозок: за счет перевода общественного транспорта на более чистое и экономичное газомоторное топливо.

    «В этой сфере, кстати, у нас уже есть хорошие специальные программы», — добавил президент.

    Как сообщалось ранее, сегодня первую партию топлива с завода «Ямал СПГ» в присутствии президента РФ Владимира Путина погрузили на танкер «Кристоф де Маржери».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #янао #спг
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