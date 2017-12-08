Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что производство СПГ не должно ослабить позиции страны на рынке трубопроводного газа.

По словам российского лидера, это не конкурирующие, а дополняющие направления.

Напомним, что Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ, где побывал на заводе «Ямал СПГ», расположенный в поселке Сабетта. Ожидается, что глава государства проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.