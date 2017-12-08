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Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
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    Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке

    17:31  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  08 Декабря 2017
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    Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке

    Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что производство СПГ не должно ослабить позиции страны на рынке трубопроводного газа.

    По словам российского лидера, это не конкурирующие, а дополняющие направления.

    Напомним, что Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ, где побывал на заводе «Ямал СПГ», расположенный в поселке Сабетта. Ожидается, что глава государства проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ямал #спг
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