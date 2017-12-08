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Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Экономика
Путин проследил за отгрузкой первой партии газа «Ямал СПГ» на танкер «Кристоф де Маржери»
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    Путин проследил за отгрузкой первой партии газа «Ямал СПГ» на танкер «Кристоф де Маржери»

    17:26  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  08 Декабря 2017
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    Путин проследил за отгрузкой первой партии газа «Ямал СПГ» на танкер «Кристоф де Маржери»

    Порт Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Рабочие завода «Ямал СПГ» в пятницу отгрузили первую партию сжиженного природного газа на танкер «Кристоф де Маржери». Работы проводились в присутствии президента РФ Владимира Путина в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Отметим, что судно «Кристоф де Маржери», которое получило имя в честь трагически погибшего в аэропорту «Внуково» главы французской  нефтяной компании Total, является первым в мире газовозом ледового класса Arc7.

    Помимо Путина за церемонией отгрузки наблюдали министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также руководство компании «Ямал СПГ». Ожидается, что после отгрузки первой партии сжиженного газа президент РФ обсудит вопросы реализации проектов в сфере СПГ.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #газ #ямал спг #отгрузка
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