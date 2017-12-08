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Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Политика
Путин уверен, что вторая и третья очереди «Ямал СПГ» будут запущены раньше срока
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    Путин уверен, что вторая и третья очереди «Ямал СПГ» будут запущены раньше срока

    17:32  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  08 Декабря 2017
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    Путин уверен, что вторая и третья очереди «Ямал СПГ» будут запущены раньше срока

    Салехард, 8 декабря. Президент России Владимир Путин убежден, что вторая и третья очереди завода «Ямал СПГ» будут запущены раньше срока.

    Президент отметил, что считает, что вторая и третья очереди завода повторят судьбу первой — будут запущены с опережением сроков.

    В пятницу, 8 декабря, в рамках проекта «Ямал СПГ» была осуществлена загрузка первого танкера. Первый этап проекта составил 16,5 миллионов тонн.

    «Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока — уже в следующем году, и скорее всего и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае, в начале 2019 года», — обратил внимание российский президент.

    Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ, где осмотрел завод «Ямал СПГ», расположенный в поселке Сабетта. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #янао #ямал спг #первая очередь #вторая очередь #третья очередь
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