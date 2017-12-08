Путин уверен, что вторая и третья очереди «Ямал СПГ» будут запущены раньше срока

Салехард, 8 декабря. Президент России Владимир Путин убежден, что вторая и третья очереди завода «Ямал СПГ» будут запущены раньше срока.

Президент отметил, что считает, что вторая и третья очереди завода повторят судьбу первой — будут запущены с опережением сроков.

В пятницу, 8 декабря, в рамках проекта «Ямал СПГ» была осуществлена загрузка первого танкера. Первый этап проекта составил 16,5 миллионов тонн.

«Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока — уже в следующем году, и скорее всего и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае, в начале 2019 года», — обратил внимание российский президент.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ, где осмотрел завод «Ямал СПГ», расположенный в поселке Сабетта.