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Политика
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Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Турции
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    Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Турции

    17:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  08 Декабря 2017
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    Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Турции

    Москва, 8 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 декабря нанесет рабочий визит в Турцию.

    Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, глава российского государства проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Главным темами встречи станут актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики, а также сирийское урегулирование и ситуация на Ближнем Востоке.

    В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что 11 декабря стороны также обсудят проблему Иерусалима. По словам представителя пресс-службы администрации Эрдогана, главы двух государств обсудят, прежде всего, последние события, связанные с Иерусалимом, и ситуацию в Сирии, передает РИА Новости.

    Ранее глава Палестины Махмуд Аббас выразил мнение, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #эрдоган #иерусалим
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