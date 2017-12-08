Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Турции

Москва, 8 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 декабря нанесет рабочий визит в Турцию.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, глава российского государства проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Главным темами встречи станут актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики, а также сирийское урегулирование и ситуация на Ближнем Востоке.

В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что 11 декабря стороны также обсудят проблему Иерусалима. По словам представителя пресс-службы администрации Эрдогана, главы двух государств обсудят, прежде всего, последние события, связанные с Иерусалимом, и ситуацию в Сирии, передает РИА Новости.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас выразил мнение, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.