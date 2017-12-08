В Сети опубликован видеоролик о военной полиции РФ в Сирии

Хмеймим, 8 декабря. В глобальной Сети опубликован видеоклип, посвященный действиям военной полиции ВС РФ в Сирийской арабской республике.

На кадрах клипа демонстрируются действия российских военных полицейских, которые обеспечивают безопасность в сирийских зонах деэскалации конфликта. Военнослужащие РФ неоднократно выступали гарантом безопасности для гуманитарных конвоев по линии ООН, которые доставляли продукты и лекарства в опасные районы Сирии.

Отмечается, что военная полиция обеспечивает безопасность специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, которые ведут переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с лидерами вооруженных формирований.