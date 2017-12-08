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Спорт
Олимпийский призер жестко ответил «диванным критикам», призывающим к бойкоту ОИ-2018
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    Олимпийский призер жестко ответил «диванным критикам», призывающим к бойкоту ОИ-2018

    19:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  08 Декабря 2017
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    Олимпийский призер призвал «диванных критиков закрыть рты» и не говорить о бойкоте ОИ-2018

    Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов резко ответил на призывы к бойкоту Россией Олимпиады-2018. Однако в Госдуме с ним не согласны. Депутат Олег Нилов считает, что если наши спортсмены поедут Пхенчхан, то их награды через несколько лет отберет очередной Григорий Родченков, работающий на интересы США.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Носов с сожалением отметил, что разговоры о том, ехать ли российским спортсменам на зимние игры в Южную Корею после запрета МОК выступать под российским флагом, продолжаются.

    «Наша страна, в первую очередь, сильна людьми. И наши люди, которые выиграют и будут стоять на олимпийском пьедестале, останутся детьми своих матерей, нашими друзьями и, самое главное, — гражданами России. Они будут гражданами России для нас всех и для всего мира. Поэтому сегодня, видя истерию, которая продолжается в Интернете, я хочу призвать всех, кто ее разводит, замолчать и подождать результат нашей сборной, а потом уже что-то говорить. Я уверен, что диванные критики, которые сейчас призывают к бойкотам и чему-то еще, будут первыми кричать: «Какие молодцы наши спортсмены, мы доказали всему миру, что мы чемпионы», — заявил Носов.

    Однако депутат Госдумы Олег Нилов заметил, что призывать людей молчать неправильно.

    «Всем платок не накинешь. Кто хочет, пусть молчит. Кто хочет, пусть принимает собственное решение. А кто хочет, пусть говорит, возражает и приводит свои аргументы. В Госдуме сегодня осудили решение МОК по российским спортсменам. В заявлении депутатов, обращенном ко всем, перечисляются факты провокаций и агрессии, развязанных против России при участии США. Я напомню несколько из них. Олимпиада-1980 была блокирована США. Да, повод был, это введение войск в Афганистан, но кампания по блокаде Игр в Москве началась задолго до этого, потому что якобы были притеснения инакомыслия в Советском Союзе. Во время Олимпиады, 30 июля 1980 года, был принят закон, который позавчера буквально взорвал господин Трамп, закон о признании Иерусалима столицей Израиля. Для чего эта провокация делается во время Олимпиады? Для чего была совершена провокация в Грузии накануне Олимпиады в Пекине? И кто этим всем руководит? Вот об этом надо говорить. И нужно говорить, что главный допинг — не мельдоний и еще какие-то препараты для спортсменов, а доллар, на который весь МОК подсажен и из-за своей зависимости осуществляет такую политику против РФ», — сказал парламентарий.

    Олег Нилов объяснил, почему лично он не хочет, чтобы люди молчали о дискриминации российских спортсменов.

    «Посмотрите, как легко через четыре года после Олимпиады в Сочи отнимают медали. Сегодня можем нарваться на то же самое. Опять поедут молчаливые и согласные на все спортсмены, принесут извинения, получат медали, а через несколько лет придет очередной Родченков, скажет, что этот и тот виноваты, и медали опять отнимут. Нужно заканчивать этот порочный круг, это безобразие», — пояснил свою точку зрения депутат.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #сша #мок #григорий родченков #олег нилов #ои-2018 #бойкот #олимпиада-2018 #дмитрий носов
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