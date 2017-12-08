Какая страна, такая и елка: украинцы высмеяли главный новогодний символ страны

Киев, 8 декабря. Главная новогодняя елка страны на Украине сильно пострадала при транспортировке. Очевидцы были немного шокированы зрелищем на Софийской площади в центре города.

Главная новогодняя елка страны на Украине сильно пострадала при транспортировке. Особенно бросается в глаза отсутствие большого числа веток, что делает ее «лысой». Кроме того, дерево поставили неровно, под наклоном. Очевидцы были весьма удивлены зрелищем на Софийской площади в центре города, отметив, что она «похожа на Украину».

Ситуация вызвала немало шуток в Интернете: украинцы в Сети посмеялись над очередным «промахом» руководства страны.

«Дерево предназначалось для вывоза в ЕС в виде кругляка, но, видимо, по дороге сбежало», — написал политтехнолог Владимир Макаровский на своей странице в Facebook.

«Детей, почему-то, жалко… — ответили ему подписчики. — Они же к этой елке будут приходить…»

«Позорище, — возмущены украинцы, — столько репортажей, всей страной «ждали» непонятно кому нужную главную елку, и вот такой скелет… Для кого эти «понты».

«И это стоило того, что бы уничтожить столетнее дерево?» — задаются они вопросом.

«Уголовное наказание за непризнание этой елки-палки красавицей еще не ввели?» — пошутили пользователи соцсетей.

Многие жители Украины отметили, что елка отлично символизирует нынешнее состояние страны.

«Ничего необычного не вижу, — пишут они. — Прекрасно символизирует нынешнюю Украину. Нищета внизу и прекраснейшая верхушка».

«Соответствует настроению населения и уровню жизни, — констатируют очевидцы. — Другая бы и не смотрелась в настоящее время. «Молодцы!»

«На Украину похожа — красивая, сильная, но обворована», — добавили другие.

Одной из версий, куда пропали ветки дерева, стали действия сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

«Это ночью активисты из «михомайдана» отпилили несколько ветвей, чтобы поддерживать костер», — озвучили идею в Сети.

«Да нет, они на украшение палаток взяли», — развили версию в соцсетях.

Также украинцы высказывали мнение, что, возможно, праздничное дерево еще можно спасти.

«Ничего, ветки привяжут», — посоветовали они властям.

«Может она еще раскроется со временем», — написал один из пользователей Сети и прикрепил к посту фото бутона цветка.