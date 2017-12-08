Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
#Соцсети
Какая страна, такая и елка: украинцы высмеяли главный новогодний символ страны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Какая страна, такая и елка: украинцы высмеяли главный новогодний символ страны

    18:24  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:24  08 Декабря 2017
    270

    Какая страна, такая и елка: украинцы высмеяли главный новогодний символ страны

    Киев, 8 декабря. Главная новогодняя елка страны на Украине сильно пострадала при транспортировке. Очевидцы были немного шокированы зрелищем на Софийской площади в центре города.

    Главная новогодняя елка страны на Украине сильно пострадала при транспортировке. Особенно бросается в глаза отсутствие большого числа веток, что делает ее «лысой». Кроме того, дерево поставили неровно, под наклоном. Очевидцы были весьма удивлены зрелищем на Софийской площади в центре города, отметив, что она «похожа на Украину».

    Ситуация вызвала немало шуток в Интернете: украинцы в Сети посмеялись над очередным «промахом» руководства страны.

    «Дерево предназначалось для вывоза в ЕС в виде кругляка, но, видимо, по дороге сбежало», — написал политтехнолог Владимир Макаровский на своей странице в Facebook.

    «Детей, почему-то, жалко… — ответили ему подписчики. — Они же к этой елке будут приходить…»

    «Позорище, — возмущены украинцы, — столько репортажей, всей страной «ждали» непонятно кому нужную главную елку, и вот такой скелет… Для кого эти «понты».

    «И это стоило того, что бы уничтожить столетнее дерево?» — задаются они вопросом.

    Какая страна, такая и елка: украинцы высмеяли главный новогодний символ страны

    «Уголовное наказание за непризнание этой елки-палки красавицей еще не ввели?» — пошутили пользователи соцсетей.

    Многие жители Украины отметили, что елка отлично символизирует нынешнее состояние страны.

    «Ничего необычного не вижу, — пишут они. — Прекрасно символизирует нынешнюю Украину. Нищета внизу и прекраснейшая верхушка».

    «Соответствует настроению населения и уровню жизни, — констатируют очевидцы. — Другая бы и не смотрелась в настоящее время. «Молодцы!»

    «На Украину похожа — красивая, сильная, но обворована», — добавили другие.

    Одной из версий, куда пропали ветки дерева, стали действия сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

    «Это ночью активисты из «михомайдана» отпилили несколько ветвей, чтобы поддерживать костер», — озвучили идею в Сети.

    «Да нет, они на украшение палаток взяли», — развили версию в соцсетях.

    Также украинцы высказывали мнение, что, возможно, праздничное дерево еще можно спасти.

    «Ничего, ветки привяжут», — посоветовали они властям.

    «Может она еще раскроется со временем», — написал один из пользователей Сети и прикрепил к посту фото бутона цветка.

    «Какая страна, такая и елка… так и хочется сказать: елки-палки…» — заключили жители Украины.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #соцсети #елка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть