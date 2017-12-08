Сирия: Дамаск назвал условие для продолжения диалога с оппозицией

Женева, 8 декабря. Постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала заявил, что делегация сирийского правительства на межсирийских переговорах в Женеве откажется от прямого диалога с оппозицией в случае, если та продолжит делать «провокационные» заявления и выдвигать предварительные условия. По его словам, это является условием для продолжения диалога с оппозицией.

«Если они продолжат провокационные заявления, выдвигая предварительные условия, прямых переговоров не будет», — сказал постпред Сирии.

По его словам, делегация сирийского правительств будет действовать зеркально, если реально увидит, что помысли оппозиции изменились.

Аала напомнил, что позиция Дамаска была четко донесена до специального посланник Организации Объединенных Наций по Сирийской республике Стаффана де Мистуры, передает РИА Новости.

Напомним, накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров согласился с мнением по поводу того, что сирийская оппозиция и Дамаск не должны выдвигать предварительных условий на переговорах в Женеве.