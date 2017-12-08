Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Новости Сирии
Сирия: Дамаск назвал условие для продолжения диалога с оппозицией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Дамаск назвал условие для продолжения диалога с оппозицией

    17:18  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:18  08 Декабря 2017
    51

    Сирия: Дамаск назвал условие для продолжения диалога с оппозицией

    Женева, 8 декабря. Постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала заявил, что делегация сирийского правительства на межсирийских переговорах в Женеве откажется от прямого диалога с оппозицией в случае, если та продолжит делать «провокационные» заявления и выдвигать предварительные условия. По его словам, это является условием для продолжения диалога с оппозицией.

    «Если они продолжат провокационные заявления, выдвигая предварительные условия, прямых переговоров не будет», — сказал постпред Сирии.

    По его словам, делегация сирийского правительств будет действовать зеркально, если реально увидит, что помысли оппозиции изменились.

    Аала напомнил, что позиция Дамаска была четко донесена до специального посланник Организации Объединенных Наций по Сирийской республике Стаффана де Мистуры, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров согласился с мнением по поводу того, что сирийская оппозиция и Дамаск не должны выдвигать предварительных условий на переговорах в Женеве.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оппозиция #сирия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть