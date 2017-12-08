Хама: при столкновениях ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено более 400 боевиков

Хама, 8 декабря. Война джихадистов в провинции Хама за два месяца привела к ликвидации 440 боевиков.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что междоусобная война, которая началась в октябре между боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России), за два месяца привела к уничтожению 440 джихадистов с обеих сторон.

Изначально верх брала «Ан-Нусра», успешно сопротивляясь вторжению игиловцев на свои территории в провинции Хама. Однако после начала активной фазы наступления Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ боевики были вынуждены отступать и перегруппировываться. Этим последнее время пользуются игиловцы и захватывают новые населенные пункты. В данный момент «Халифат» вторгся на территорию провинции Идлиб, подконтрольную «Джебхат ан-Нусре».

1 Организация запрещена на территории РФ.