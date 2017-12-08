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ВКС РФ в Курске приступили к первым командирским полетам
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    ВКС РФ в Курске приступили к первым командирским полетам

    17:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  08 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Курске приступили к первым командирским полетам

    Курск, 8 декабря. В истребительном полку Западного военного округа начались первые в новом учебном году командирские полеты.

    В командовании Западного военного округа сообщают, что в полетах используются новые истребители поколения 4+ Су-30СМ и МиГ-29СМТ. Командирам авиационных эскадрилий предстоит выполнить свыше 50 летных смен. Летчики отработают взлет и посадку в ночных и  сложных метеоусловиях, пилотаж на сверхмалых и предельных высотах, а также применение авиационного вооружения по наземным целям.

    В ходе полетов экипажи наладят взаимодействие с группой руководства полетами. Особое внимание будет уделено совместным действиям летчиков и наземной группы при возникновении нештатных и аварийных ситуаций в воздухе.

    ВКС РФ в Курске приступили к первым командирским полетам

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #полеты #су-30см #миг-29смт
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