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Политика
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Порошенко: на Украине ни у кого нет «зонтика от антикоррупционных органов»
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    Порошенко: на Украине ни у кого нет «зонтика от антикоррупционных органов»

    17:27  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  08 Декабря 2017
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    Порошенко: на Украине ни у кого нет «зонтика от антикоррупционных органов»

    Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что эффективная работа антикоррупционных органов измеряется не в числе проведенных пресс-конференций, а в количестве посаженных за решетку коррупционеров. Об этом украинский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

    По его мнению, «зонтика от антикоррупционных органов» на Украине нет ни у кого, включая министров, народных депутатов и губернаторов.

    Напомним, ранее представители фракций «Солидарность» и Народный фронт внесли в парламент Украины проект закона о реформировании процедуры увольнения глав четырех антикоррупционных органов. Проект предусматривает значительное облегчение этой процедуры, в частности, предлагает передать право оценки работы антикоррупционного бюро Украины Верховной раде.

    Пока украинский парламент еще не рассмотрел этот законопроект. При этом в представительстве ЕС на Украине уже отметили, что документ противоречит безвизу, и Рада должна его отклонить.    

    Отметим, Украина традиционно признается одной из самых коррумпированных стран мира. Весной этого года международная аудиторская компания EY, оценивая уровень коррупции в стране, поставила Украину на первое место в мире по этому показателю. Всего исследование проводилось в 41 государстве. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #порошенко #коррупция
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