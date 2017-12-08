Порошенко: на Украине ни у кого нет «зонтика от антикоррупционных органов»

Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что эффективная работа антикоррупционных органов измеряется не в числе проведенных пресс-конференций, а в количестве посаженных за решетку коррупционеров. Об этом украинский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

По его мнению, «зонтика от антикоррупционных органов» на Украине нет ни у кого, включая министров, народных депутатов и губернаторов.

Ефективність роботи антикорупційних органів має бути не в кількості прес-конференцій, а в кількості запроторених за грати корупціонерів.



Водночас нагадаю, що парасольки від антикорупційних органів не має ніхто – ні міністри, ні народні депутати, ні губернатори. pic.twitter.com/bnKD3aoray — Петро Порошенко (@poroshenko) December 8, 2017

Напомним, ранее представители фракций «Солидарность» и Народный фронт внесли в парламент Украины проект закона о реформировании процедуры увольнения глав четырех антикоррупционных органов. Проект предусматривает значительное облегчение этой процедуры, в частности, предлагает передать право оценки работы антикоррупционного бюро Украины Верховной раде.

Пока украинский парламент еще не рассмотрел этот законопроект. При этом в представительстве ЕС на Украине уже отметили, что документ противоречит безвизу, и Рада должна его отклонить.

Отметим, Украина традиционно признается одной из самых коррумпированных стран мира. Весной этого года международная аудиторская компания EY, оценивая уровень коррупции в стране, поставила Украину на первое место в мире по этому показателю. Всего исследование проводилось в 41 государстве.