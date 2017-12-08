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Ракетный взлет биткоина: цель криптовалют — удержать доллар США от обрушения
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    Ракетный взлет биткоина: цель криптовалют — удержать доллар США от обрушения

    17:03  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  08 Декабря 2017
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    Ракетный взлет биткоина: цель криптовалют — удержать доллар США от обрушения

    Самая популярная в мире криптовалюта растет буквально не по дням, а по часам, уже превзойдя уровень 18 тысяч долларов за один , в результате чего этот рынок достиг объема, эквивалентного 320 млрд долл., став пятой по своей значимости мировой валютой — после доллара (45% рынка), евро (19%), иены (10%) и фунта стерлингов (8%). Позади оставлен швейцарский франк (260 млрд долл., 3%), не говоря уже о таких «финансовых карликах», как китайский юань, российский рубль, индийская рупия и прочие валюты государств «третьего мира».

    Поскольку чудес в мире не бывает, ракетный взлет «битка» должен иметь свои причины, быть чем-то обусловлен. И если задаться классическим вопросом о том, кому такой рост выгоден (Qui prodest?), ответ может оказаться весьма интересным и неожиданным.

    Биткоин и доллар

    Мало кто замечает негласную, но достаточно жесткую привязку биткоина к доллару — привязку, которая выглядит абсолютно «естественной», но на деле таковой не является. Обеспечение доллара ФРС США какими-либо реальными активами находится на беспрецедентно низком уровне — ниже 4%, и падение этого показателя продолжается.

    За 40 лет, прошедших с момента окончательного оформления «ямайского консенсуса» 1978 года, утвердившего доллар в статусе мировой валюты без официального золотого содержания (но с полуофициальным нефтегазовым), в мировую экономику был выброшен такой объем «баксов» и производных от них финансовых инструментов, что этой денежной массе нет никакого реального соответствия/противовеса.

    Пока что экономическая стабильность более-менее достигается за счет того, что «лишние» деньги загнаны в сферу виртуального оборота, на что работает гигантская финансовая машина (мерилом эффективности которой является не полученная прибыль, а объем привлеченных инвестиций, за что менеджменту и выплачиваются заоблачные, по земным меркам, бонусы).

    Но возможности этой машины далеко не беспредельны, и как только она перестанет «впитывать» в себя все новые и новые триллионы долларов, мир постигнет новая «революция цен». И тогда все реальное, что производится и потребляется человеческой цивилизацией, буквально в историческое одночасье окажется стоящим на порядки больше, чем стоит сегодня.

    Ракетный взлет биткоина: цель криптовалют — удержать доллар США от обрушения

    Чтобы оттянуть этот «девятый вал», эту «долларовую снежную лавину», грозящую смести все на своем пути, срочно требовалось создать любые новые активы-«ловушки» на путях ее вероятного схода.

    Здесь-то и пригодились — да, не «могут пригодиться», а уже пригодились! — криптовалюты, в первую очередь биткоин, которые подставили «баксу» свое крепкое виртуальное плечо, не давая ему обвалиться и вбирая в себя потоки самых «горячих» долларов, особенно спекулятивных и криминальных.

    Кроме того, биткоин выступает конкурентом юаня, поскольку мешает укреплению китайской валюты и расширению ее «сферы влияния». Его появление далеко не случайно совпало с выходом КНР на лидирующие позиции в мире.

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    Обычно события такого рода приводят к взрывному росту инвестиций и спроса на новую «лидерскую» валюту — в данном случае, юань. Биткоин переключает значительную часть этих финансовых потоков на себя. Поэтому жесткий запрет оборота биткоинов официальными властями КНР — это признание в том, что они понимают масштаб и важность проблемы, но пока ничего не могут противопоставить ей в глобальном масштабе. Хотя и пытаются развернуть ситуацию в свою пользу, развернув целые фабрики по «майнингу» биткоинов.

    Биткоин и технологии

    С «технической» точки зрения, биткоин и другие криптовалюты представляют собой формально ограниченные множества унифицированных артефактов в жестко специализированной версии компьютерной игры, которые приобретаются в процессе ее прохождения и могут свободно передаваться участниками данной игры (или данного «пула» игр) друг другу.

    Это, в принципе, не исключает и возможности их несанкционированного изъятия, что «разрабы» данных игр (эмитенты криптовалют) предпочитают не афишировать или даже отрицать — хотя участившиеся сообщения о хакерских кражах биткоинов указывают на это со всей определенностью. Да и формула «легко купить, тяжело продать» тоже не свидетельствует в пользу заявленного принципа «прозрачности» операций с данными валютными артефактами.

    Ракетный взлет биткоина: цель криптовалют — удержать доллар США от обрушения

    При этом, как утверждается, количество энергии, которую необходимо затратить на «майнинг», то есть добычу каждого последующего артефакта-биткоина, неуклонно возрастает, поэтому данный проект косвенным и весьма специфическим образом задействует достаточно популярную концепцию «энергетической валюты».

    Разумеется, для продвижения биткоина в массы и увеличения числа участников игры широко используются самые продвинутые коммуникативные технологии, что тоже является недешевым удовольствием. Но результат уже налицо.

    По данным американского экс-конгрессмена Рона Пола, биткоин в качестве инвестиционного инструмента на 10 лет предпочли уже 54% из более чем 70 тысяч граждан США, принявших участие в проведенном им опросе, в то время как золото — 36%, а доллар — 2% (еще 8% выбрали treasures Федерального казначейства). Целый ряд биржевых площадок запустили фьючерсы на биткоин. Это говорит о том, что общество — во всяком случае, американское общество — в целом уже рассматривает «биток» в качестве не просто полноценной альтернативы «баксу», а намного более предпочтительного по комплексу своих параметров финансового инструмента.

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    Здесь поневоле вспоминается хрестоматийная история из времен Великой Депрессии — о Рокфеллере и чистильщике обуви. Так вот, «чистильщики обуви» уже массово «созрели» для инвестиций в биткоин и другие криптовалюты. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

    Впрочем, «биток» со временем может достигнуть и ста тысяч, и миллиона «баксов» — но это будут уже совсем другие по своему качеству доллары: наподобие печальной памяти зимбабвийских…

    То ли предположения, то ли выводы

    Совокупность отмеченных выше факторов, играющих на повышение курса биткоина, указывает на то, что эта криптовалюта и ее аналоги выступают в роли наемной «блокчейн-армии» у глобальной «империи доллара», ведущей тотальную «прокси-войну» за сохранение своего имперского статуса. Это — своего рода финансовый ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), который действует при полной поддержке Федеральной резервной системы США, МВФ и других институтов «империи доллара».

    Биткоин является финансовым инструментом, призванным освободить США от обязательств по их долгам, опосредовать мнимой анонимностью «крминальный бизнес» и позволить «Вашингтонскому обкому» играть в «шерифов-индейцев» по всему миру. В роли «шерифов», разумеется.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Владимир Винников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #рокфеллер #фрс #рон пол #криптовалюта #биткоин #империя доллара
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