Ракетный взлет биткоина: цель криптовалют — удержать доллар США от обрушения

Самая популярная в мире криптовалюта растет буквально не по дням, а по часам, уже превзойдя уровень 18 тысяч долларов за один , в результате чего этот рынок достиг объема, эквивалентного 320 млрд долл., став пятой по своей значимости мировой валютой — после доллара (45% рынка), евро (19%), иены (10%) и фунта стерлингов (8%). Позади оставлен швейцарский франк (260 млрд долл., 3%), не говоря уже о таких «финансовых карликах», как китайский юань, российский рубль, индийская рупия и прочие валюты государств «третьего мира».

Поскольку чудес в мире не бывает, ракетный взлет «битка» должен иметь свои причины, быть чем-то обусловлен. И если задаться классическим вопросом о том, кому такой рост выгоден (Qui prodest?), ответ может оказаться весьма интересным и неожиданным.

Биткоин и доллар

Мало кто замечает негласную, но достаточно жесткую привязку биткоина к доллару — привязку, которая выглядит абсолютно «естественной», но на деле таковой не является. Обеспечение доллара ФРС США какими-либо реальными активами находится на беспрецедентно низком уровне — ниже 4%, и падение этого показателя продолжается.

За 40 лет, прошедших с момента окончательного оформления «ямайского консенсуса» 1978 года, утвердившего доллар в статусе мировой валюты без официального золотого содержания (но с полуофициальным нефтегазовым), в мировую экономику был выброшен такой объем «баксов» и производных от них финансовых инструментов, что этой денежной массе нет никакого реального соответствия/противовеса.

Пока что экономическая стабильность более-менее достигается за счет того, что «лишние» деньги загнаны в сферу виртуального оборота, на что работает гигантская финансовая машина (мерилом эффективности которой является не полученная прибыль, а объем привлеченных инвестиций, за что менеджменту и выплачиваются заоблачные, по земным меркам, бонусы).

Но возможности этой машины далеко не беспредельны, и как только она перестанет «впитывать» в себя все новые и новые триллионы долларов, мир постигнет новая «революция цен». И тогда все реальное, что производится и потребляется человеческой цивилизацией, буквально в историческое одночасье окажется стоящим на порядки больше, чем стоит сегодня.

Чтобы оттянуть этот «девятый вал», эту «долларовую снежную лавину», грозящую смести все на своем пути, срочно требовалось создать любые новые активы-«ловушки» на путях ее вероятного схода.

Здесь-то и пригодились — да, не «могут пригодиться», а уже пригодились! — криптовалюты, в первую очередь биткоин, которые подставили «баксу» свое крепкое виртуальное плечо, не давая ему обвалиться и вбирая в себя потоки самых «горячих» долларов, особенно спекулятивных и криминальных.

Кроме того, биткоин выступает конкурентом юаня, поскольку мешает укреплению китайской валюты и расширению ее «сферы влияния». Его появление далеко не случайно совпало с выходом КНР на лидирующие позиции в мире.

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Обычно события такого рода приводят к взрывному росту инвестиций и спроса на новую «лидерскую» валюту — в данном случае, юань. Биткоин переключает значительную часть этих финансовых потоков на себя. Поэтому жесткий запрет оборота биткоинов официальными властями КНР — это признание в том, что они понимают масштаб и важность проблемы, но пока ничего не могут противопоставить ей в глобальном масштабе. Хотя и пытаются развернуть ситуацию в свою пользу, развернув целые фабрики по «майнингу» биткоинов.

Биткоин и технологии

С «технической» точки зрения, биткоин и другие криптовалюты представляют собой формально ограниченные множества унифицированных артефактов в жестко специализированной версии компьютерной игры, которые приобретаются в процессе ее прохождения и могут свободно передаваться участниками данной игры (или данного «пула» игр) друг другу.

Это, в принципе, не исключает и возможности их несанкционированного изъятия, что «разрабы» данных игр (эмитенты криптовалют) предпочитают не афишировать или даже отрицать — хотя участившиеся сообщения о хакерских кражах биткоинов указывают на это со всей определенностью. Да и формула «легко купить, тяжело продать» тоже не свидетельствует в пользу заявленного принципа «прозрачности» операций с данными валютными артефактами.

При этом, как утверждается, количество энергии, которую необходимо затратить на «майнинг», то есть добычу каждого последующего артефакта-биткоина, неуклонно возрастает, поэтому данный проект косвенным и весьма специфическим образом задействует достаточно популярную концепцию «энергетической валюты».

Разумеется, для продвижения биткоина в массы и увеличения числа участников игры широко используются самые продвинутые коммуникативные технологии, что тоже является недешевым удовольствием. Но результат уже налицо.

По данным американского экс-конгрессмена Рона Пола, биткоин в качестве инвестиционного инструмента на 10 лет предпочли уже 54% из более чем 70 тысяч граждан США, принявших участие в проведенном им опросе, в то время как золото — 36%, а доллар — 2% (еще 8% выбрали treasures Федерального казначейства). Целый ряд биржевых площадок запустили фьючерсы на биткоин. Это говорит о том, что общество — во всяком случае, американское общество — в целом уже рассматривает «биток» в качестве не просто полноценной альтернативы «баксу», а намного более предпочтительного по комплексу своих параметров финансового инструмента.

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Здесь поневоле вспоминается хрестоматийная история из времен Великой Депрессии — о Рокфеллере и чистильщике обуви. Так вот, «чистильщики обуви» уже массово «созрели» для инвестиций в биткоин и другие криптовалюты. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Впрочем, «биток» со временем может достигнуть и ста тысяч, и миллиона «баксов» — но это будут уже совсем другие по своему качеству доллары: наподобие печальной памяти зимбабвийских…

То ли предположения, то ли выводы

Совокупность отмеченных выше факторов, играющих на повышение курса биткоина, указывает на то, что эта криптовалюта и ее аналоги выступают в роли наемной «блокчейн-армии» у глобальной «империи доллара», ведущей тотальную «прокси-войну» за сохранение своего имперского статуса. Это — своего рода финансовый ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), который действует при полной поддержке Федеральной резервной системы США, МВФ и других институтов «империи доллара».

Биткоин является финансовым инструментом, призванным освободить США от обязательств по их долгам, опосредовать мнимой анонимностью «крминальный бизнес» и позволить «Вашингтонскому обкому» играть в «шерифов-индейцев» по всему миру. В роли «шерифов», разумеется.

1 Организация запрещена на территории РФ.