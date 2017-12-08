Раздел с сервисами и скидками появился в «Одноклассниках»

Москва, 8 декабря. В социальной сети «Одноклассники» появился раздел под названием «Услуги и скидки», заявил глава портала Антон Федчин.

Как утверждают представители социальной сети, новый раздел поможет пользователям «Одноклассников» приобрести билеты в кино, заказать еду, записаться к врачу и сделать многое другое, сэкономив деньги. «Услуги и скидки» уже начал работу: витрину скидок можно посмотреть на всех устройствах, ее можно найти в меню.

Кроме того, с помощью этого сервиса можно оплатить штрафы всего в несколько кликов в Интернете. Все расчеты будут осуществляться с помощью банковской карты, которую пользователям нужно будет привязать к своему аккаунту в соцсети. По мнению Федчина, нововведение облегчит жизнь людей, которые привыкли совершать действия офлайн.