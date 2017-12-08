Сирия все еще нуждается в поддержке РФ: в Генштабе определили судьбу российских баз в САР

Глава комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов заявил в интервью изданию «Интерфакс», что военные базы российских сил в Сирии будут функционировать и после окончания операции ВМФ и ВКС РФ против террористических организаций в арабской республике. Отмечается, что и «Хмеймим», и «Тартус» не просто продолжат свою работу, но и будут постоянно улучшать собственные возможности и качества, рассчитывая на долгосрочную перспективу военного присутствия в этом неспокойном ближневосточном регионе.

Ранее представители Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) в САР было полностью уничтожено, поскольку в стране теперь не существует полноценных территориальных анклавов, целиком подконтрольных ИГ1. Именно поэтому часть российских сил в скором времени будет выведена из Сирии, добавил Шаманов. Данный вопрос, по его словам, будет решаться лично верховным главнокомандующим — Владимиром Путиным.

Тот контингент ВС РФ, который останется на территории арабской республики, будет задействован в рамках плана послевоенного урегулирования конфликта. Руководитель комитета ГД по обороне также заметил, что Россия успела накопить большой опыт в ходе чеченских войн и готова поделиться им со своими союзниками в лице Сирии и тех стран, которые наряду с РФ выступают гарантами мирного разрешения кризиса в САР.

Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев выразил уверенность, что сохранение присутствия группировки сил РФ в Сирии выгодно как Москве, так и Дамаску. Своим мнением эксперт поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

«База в Тартусе у нас была и до сирийского кризиса. Этот пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ очень важен для нас, поскольку он делает возможным присутствие нашего флота в Средиземном море. Соответственно, это вопрос геополитики — вопрос нашего влияния и наших возможностей на Ближнем Востоке. Кроме того, в этом регионе пролегают маршруты наших торговых кораблей, обеспечивать их безопасность тоже необходимо. Поэтому нам нужен этот пункт, и мы, безусловно, продолжим его сохранять и работать на то, чтобы он расширялся. Авиабаза «Хмеймим», конечно, тоже не должна быть полностью расформирована, потому что российским силам необходим какой-то перевалочный пункт на Ближнем Востоке, где были бы возможны отдых для летчиков, дозаправка и так далее», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, сохранение присутствия российских сил в Сирии выгодно и для самой арабской республики, так как поначалу оно будет гарантировать развитие процесса мирного урегулирования и в дальнейшем — поддержание полноценной мирной жизни. Военное присутствие РФ в САР, кроме того, уравновесит незаконное пребывание войск США в стране, которые, напротив, заинтересованы в эскалации сирийского конфликта.

«Расположение наших сил в регионе нужно еще и потому, что часть республики находится в оккупации Соединенных Штатов. Нельзя забывать и про Турцию. Поэтому мы не должны бросать Сирию в такой ситуации. Вашингтон по-прежнему представляет большую угрозу для стабильности страны. Кроме того, следует поддерживать контакты с Анкарой по САР, чтобы как-то держать ее в договорно-управляемом состоянии во избежание новых неприятных инцидентов. Поэтому мы нужны там не только для того, чтобы в этой стране наконец наступил мир, но и для того, чтобы он прочно закрепился», — подчеркивает Александр Перенджиев.

Он также напоминает, что нельзя забывать и о другой потенциальной угрозе — об «Исламском государстве», которое хотя и потеряло свой главный оплот в лице Сирии, но все же сохраняет позиции в ряде других стран, и потому все еще представляет серьезную опасность, его нельзя полностью списывать со счетов.

«Не исключаю, что наши силы могут быть задействованы в наведении порядка в Ливии, где также есть «филиал» ИГ. Возможно, что помощь потребуется и Египту, где на Синайском полуострове все еще действуют отдельные бандформирования ИГИЛ1, и Судану. В любом случае я считаю, что мы должны присутствовать на Ближнем Востоке и при этом наращивать свою военную инфраструктуру. Сирия же может стать нашей опорой в этом напряженном регионе», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.