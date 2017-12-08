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Жириновский предложил провести референдум по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2018
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    Жириновский предложил провести референдум по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2018

    16:50  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  08 Декабря 2017
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    Жириновский предложил провести референдум по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2018

    Москва, 8 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести народный референдум, на котором будет поставлен вопрос: должны ли российские спортсмены принимать участие в Олимпийских играх-2018. Об этом лидер либерал-демократов заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы.

    «Пусть народ решит. Или мы займем жесткую позицию и всех заставим нас уважать, или все наденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн», — отметил он.

    Жириновский предложил провести референдум по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2018

    Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против посещения российских депутатов Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. По его словам, парламентариям не стоит ехать на Олимпиаду, если в ней не будут участвовать российские спортсмены, передает Ura.ru.

    Международный олимпийский комитет на днях запретил российским спортсменам выступать от лица России на Играх в Пхёнчхане. Всем олимпийцам, которые решат принять участие в соревнованиях, придется выступать под нейтральным флагом.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #жириновский #референдум #олимпиада
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