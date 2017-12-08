Жириновский предложил провести референдум по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2018

Москва, 8 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести народный референдум, на котором будет поставлен вопрос: должны ли российские спортсмены принимать участие в Олимпийских играх-2018. Об этом лидер либерал-демократов заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Пусть народ решит. Или мы займем жесткую позицию и всех заставим нас уважать, или все наденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн», — отметил он.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против посещения российских депутатов Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. По его словам, парламентариям не стоит ехать на Олимпиаду, если в ней не будут участвовать российские спортсмены, передает Ura.ru.

Международный олимпийский комитет на днях запретил российским спортсменам выступать от лица России на Играх в Пхёнчхане. Всем олимпийцам, которые решат принять участие в соревнованиях, придется выступать под нейтральным флагом.