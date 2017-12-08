«Хезболла» призвала к восстанию в Палестине

Бейрут, 8 декабря. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал поднять в Палестине новое восстание.

Лидер ливанского движения сопротивления Хасан Насралла во время своего выступления в Бейруте заявил, что «Хезболла» поддерживает призыв к новой палестинской интифаде (восстание) и начало активных действий сопротивления, сообщает информационное агентство «Аль-Масдар».

Насралла отметил, что это будет серьезным и единственным ответом на американское решение перенести столицу Израиля в Аль-Кудс (Иерусалим). Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа является «исторической несправедливостью» и актом «вопиющей агрессии» против народа Палестины.