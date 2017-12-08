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«Хезболла» призвала к восстанию в Палестине
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    «Хезболла» призвала к восстанию в Палестине

    16:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  08 Декабря 2017
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    «Хезболла» призвала к восстанию в Палестине

    Бейрут, 8 декабря. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал поднять в Палестине новое восстание.

    Лидер ливанского движения сопротивления Хасан Насралла во время своего выступления в Бейруте заявил, что «Хезболла» поддерживает призыв к новой палестинской интифаде (восстание) и начало активных действий сопротивления, сообщает информационное агентство «Аль-Масдар».

    Насралла отметил, что это будет серьезным и единственным ответом на американское решение перенести столицу Израиля в Аль-Кудс (Иерусалим). Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа является «исторической несправедливостью» и актом «вопиющей агрессии» против народа Палестины.

    «Хезболла» призвала к восстанию в Палестине

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #хезболла #иерусалим #интифада
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