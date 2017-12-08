Сирия сегодня: окончательное поражение ИГИЛ, Генштаб РФ назвал отличившихся в САР офицеров

Сирия, 8 декабря. Запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство1» нанесено окончательное и полное поражение. В Генштабе РФ назвали военачальников, наиболее отличившихся в Сирии. Последние новости ближневосточной страны – в материале Федерального агентства новостей.

Поражение ИГИЛ1

Российская ударная авиация и правительственные силы Сирии нанесли террористической группировке ИГИЛ окончательное и полное поражение в Сирии. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Что касается Сирии и совместной борьбы с ИГ1, то, действительно, ИГИЛ нанесено окончательное и полное поражение», — подчеркнул министр на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ.

При этом дипломат отметил, что «остающиеся очаги не представляют никакой серьезной угрозы, они будут подавлены».

Отличившиеся военные РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов перечислил российских офицеров, наиболее отличившихся во время проведения военной операции в Сирийской арабской республике.

«Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением… Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие», — подчеркнул представитель МО на торжественном мероприятии в честь 185-летия Военной академии Генштаба.

По словам Герасимова, военная операция в САР показала, что российские войска «сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед». И именно профессионализм военнослужащих и их твердый моральный дух «позволил решить сложные трудные боевые задачи малыми силами».

Непродуктивное сотрудничество с США

Россия не планировала сотрудничать с Соединенными Штатами по Идлибу, это непродуктивно, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Идлибе, действительно, сохраняется непростая ситуация, и мы вместе с турецкими, прежде всего, а также иранскими и сирийскими коллегами проводим работу, чтобы максимально эффективно запустить функционирование зоны деэскалации в этой части САР. С Соединенными Штатами по этому конкретному району Сирии никаких планов не имеется, я думаю, что это абсолютно непродуктивно», — подчеркнул дипломат.

Напомним, с начала мая в САР создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: первая в Идлибе, вторая — к северу от Хомса, третья — в районе Восточной Гуты и четвертая — в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.