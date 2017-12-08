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Ученые: Человечеству еще угрожает падение неизвестных огромных астероидов
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    Ученые: Человечеству еще угрожает падение неизвестных огромных астероидов

    16:31  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:32  08 Декабря 2017
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    Ученые: Человечеству еще угрожает падение неизвестных огромных астероидов

    Белфаст, 8 декабря. Ученые с сожалением признают, что они все еще не способны с вероятностью в 100% предсказать падение того или иного метеорита на Землю. Нас все еще могут ожидать «сюрпризы» в виде Челябинского или Тунгусского метеорита, уверен профессор Алан Фитцсиммонс из Исследовательского центра астрофизики при университете Квинс в Северной Ирландии.

    «На данный момент это воля случая, прямо завтра может случиться один удар, а может случиться один и в Международный день астероида, что выглядело бы несколько иронично», — пошутил эксперт.

    По его словам, одним из главных доказательств его теории является Челябинский метеорит, падение которого стало абсолютной неожиданностью как для астрономов, так и для жителей Урала, сообщает британское издание Express.

    Кроме того, совсем недавно (9 ноября) астероид 2017 VL2, размеры которого могут достигать от 16 до 32 метров в диаметре, чуть не задел нашу планету, пролетая на расстоянии 117 тысяч километров. Однако о существовании этого астероида ученые узнали только на следующий день. Если бы 2017 VL2 столкнулся с Землей, мог бы погибнуть целый город.

    Автор: Дима Оленин
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    #космос #астероид
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