Ученые: Человечеству еще угрожает падение неизвестных огромных астероидов

Белфаст, 8 декабря. Ученые с сожалением признают, что они все еще не способны с вероятностью в 100% предсказать падение того или иного метеорита на Землю. Нас все еще могут ожидать «сюрпризы» в виде Челябинского или Тунгусского метеорита, уверен профессор Алан Фитцсиммонс из Исследовательского центра астрофизики при университете Квинс в Северной Ирландии.

«На данный момент это воля случая, прямо завтра может случиться один удар, а может случиться один и в Международный день астероида, что выглядело бы несколько иронично», — пошутил эксперт.

По его словам, одним из главных доказательств его теории является Челябинский метеорит, падение которого стало абсолютной неожиданностью как для астрономов, так и для жителей Урала, сообщает британское издание Express.

Кроме того, совсем недавно (9 ноября) астероид 2017 VL2, размеры которого могут достигать от 16 до 32 метров в диаметре, чуть не задел нашу планету, пролетая на расстоянии 117 тысяч километров. Однако о существовании этого астероида ученые узнали только на следующий день. Если бы 2017 VL2 столкнулся с Землей, мог бы погибнуть целый город.