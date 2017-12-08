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Россиян напугали вирусом гриппа, против которого нет вакцины
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    Россиян напугали вирусом гриппа, против которого нет вакцины

    16:31  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  08 Декабря 2017
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    Россиян напугали вирусом гриппа, против которого нет вакцины

    Москва, 8 декабря. Минздрав РФ опроверг сообщения СМИ о том, что в Россию из западноевропейских стран придет новая разновидность гриппа, против которой у россиян нет ни иммунитета, ни вакцины.

    В НИИ гриппа Минздрава РФ объяснили, что информация о ямагатском вирусе была не проверена журналистами перед публикацией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», и поводов для паники нет.

    Сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров рассказал изданию, что всего сегодня существует две разновидности вирусов гриппа А и две разновидности вирусов B – викторианская и ямагатская. На Севере в вакцинах против гриппа рекомендуется использовать вирусы А(H1N1) («Мичиган»), A(H3N2) («Гонконг») и вирус гриппа B («Брисбен» викторианской линии). В западных странах в вакцину также включен вирус гриппа В («Пхукет» ямагатской линии), сообщения о котором и взволновали общественность.  

    «Никакого нового вируса не появилось. Вирусы гриппа В ямагатской разновидности устойчиво циркулируют в мире с 1988 года», — сообщил Никоноров.

    Россиян напугали вирусом гриппа, против которого нет вакцины

    Он отметил, что в последний раз случаи заражения таким гриппом в России были зафиксированы в 2014-2015 годах. Однако весной 2017 года активность «Пхукета» в Европе и Китае возросла, поэтому вполне возможно, что вирус вернется в Россию.

    Тем не менее, Никоноров успокоил, что специадисты уже разработали вакцину, которая включает в себя оба компонента гриппа А и оба компонента гриппа В, скоро она поступит на рынок.

    Кроме того, эксперты считают, что вирусы группы B не распространяются быстро и массово. В свою очередь Роспотребнадзор сообщал, что в этом сезоне уровень заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями среди россиян находится на обычном уровне. Эпидемии нет.

    Автор: Алексей Громов
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    #грипп #вирус #минздрав
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