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Политика
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Россия
Путин уволил генерала МВД Гришина, обвиненного в хищениях
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    Путин уволил генерала МВД Гришина, обвиненного в хищениях

    16:50  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  08 Декабря 2017
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    Путин уволил генерала МВД Гришина, обвиненного в хищениях

    Москва, 8 декабря. Главный эксперт-криминалист МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин, обвиненный в мошенничестве при закупках оборудования, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    С текстом документа можно ознакомиться на портале нормативно-правовых актов.

    Путин уволил генерала МВД Гришина, обвиненного в хищениях

    Напомним, что против Гришина было возбуждено уголовного дела по статье 159 УК РФ — «Мошенничество» — в связи с выявленными финансовыми злоупотреблениями при государственных закупках оборудования для нужд ЭКЦ МВД России. В настоящее время уже бывший начальник экспертно-криминалистического центра МВД РФ вместе с замом полковником Олегом Мазуром и бизнесменом Сергеем Нарутовым находится под арестом.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #гришин
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