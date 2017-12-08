Путин уволил генерала МВД Гришина, обвиненного в хищениях

Москва, 8 декабря. Главный эксперт-криминалист МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин, обвиненный в мошенничестве при закупках оборудования, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Напомним, что против Гришина было возбуждено уголовного дела по статье 159 УК РФ — «Мошенничество» — в связи с выявленными финансовыми злоупотреблениями при государственных закупках оборудования для нужд ЭКЦ МВД России. В настоящее время уже бывший начальник экспертно-криминалистического центра МВД РФ вместе с замом полковником Олегом Мазуром и бизнесменом Сергеем Нарутовым находится под арестом.