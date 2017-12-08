Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Политика
Богданов и Хантсман обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильского урегулирование
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Богданов и Хантсман обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильского урегулирование

    16:41  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:41  08 Декабря 2017
    198

    Богданов и Хантсман обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильского урегулирование

    Москва, 8 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол США в Москве Джон Хантсман обсудили ситуация в Ливии, а также урегулирование палестино-израильского вопроса, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

    Богданов встретился с Хантсманом по просьбе американской стороны. На встрече были затронуты вопросы, которые касались сирийского конфликта, развития ситуации на территории Ливии, а также перспектив урегулирования палестино-израильской проблемы.

    В министерстве подчеркнули, что стороны обсудили ситуацию вокруг решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

    Богданов и Хантсман обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильского урегулирование

    Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна не намерена проводить переговоры с США, пока не будет отменено решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #израиль #мид рф #ливия #богданов #палестина #хантсман #иерусалим
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть