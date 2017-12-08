Богданов и Хантсман обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильского урегулирование

Москва, 8 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол США в Москве Джон Хантсман обсудили ситуация в Ливии, а также урегулирование палестино-израильского вопроса, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Богданов встретился с Хантсманом по просьбе американской стороны. На встрече были затронуты вопросы, которые касались сирийского конфликта, развития ситуации на территории Ливии, а также перспектив урегулирования палестино-израильской проблемы.

В министерстве подчеркнули, что стороны обсудили ситуацию вокруг решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна не намерена проводить переговоры с США, пока не будет отменено решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.