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В Раменском задержали предпринимателя по делу о пожаре в торговом центре
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    В Раменском задержали предпринимателя по делу о пожаре в торговом центре

    16:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  08 Декабря 2017
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    В Раменском задержали предпринимателя по делу о пожаре в торговом центре

    Москва, 8 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя, который является арендатором нежилых помещений в ТЦ в Раменском, где при пожаре погибли три человека. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

    «Задержан 38-летний индивидуальный предприниматель, который является арендатором нежилых помещений в торговом центре и на которого возложены обязанности по соблюдению противопожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

    Отметим, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к гибели людей.

    В Раменском задержали предпринимателя по делу о пожаре в торговом центре

    Напомним, возгорание в торговом центре на Советской улице в Раменском произошло утром в пятницу. В результате пожара три человека погибли. Пожар был полностью ликвидирован к 10.15 по московскому времени.

    Когда начался пожар, в торговом центре не было посетителей, благодаря чему удалось избежать большего количества жертв, пострадавшие и погибшие — это сотрудники магазина.   

    По последней информации, пять человек, которые получили ожоги или отравление продуктами горения, находятся в состоянии средней тяжести. За их состоянием следят медицинские работники.

    В настоящее время специалисты продолжают проводить осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара.

    Автор: Федор Веснин
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    #пожар #задержание #раменское #бизнесмен
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