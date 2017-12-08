Богданов обсудил ситуацию в Сирии с послом США

Москва, 8 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом США Джоном Хантсманом обстановку в Сирии, сообщает МИД РФ. В частности, дипломаты затронули тему гуманитарной ситуации в стране.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике, включая ее гуманитарные аспекты, развитию ситуации в Ливии», — пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Отметим, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об окончательном разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) на территории Сирии. Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день в стране все еще «остаются очаги», однако они уже не представляют серьезной угрозы и в ближайшее время будут подавлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.