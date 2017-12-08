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Политика
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Политика
Россия и Белоруссия договариваются о взаимном признании виз
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    Россия и Белоруссия договариваются о взаимном признании виз

    16:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  08 Декабря 2017
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    Россия и Белоруссия договариваются о взаимном признании виз

    Гомель, 8 декабря. Россия и Белоруссия в скором времени могут договориться о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам, рассказал в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    «В ближайшем будущем, мы рассчитываем на то, что нам удастся договориться о взаимном признании виз и урегулировать другие вопросы въезда на территорию Союзного государства иностранных граждан и лиц без гражданства», — отметил он.

    По словам главы правительства, это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

    Напомним, что ранее сообщалось о появлении в России нового типа въездной визы. Речь идет об однократной визе на временное проживание, которая будет предоставляться иностранцу на срок до четырех месяцев. Оформлением визы будет заниматься любое дипломатическое представительство зарубежного государства.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #белоруссия #визы #медведев
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