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Военнослужащие ДНР предотвратили попытку прорыва ВСУ под Горловкой
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    Военнослужащие ДНР предотвратили попытку прорыва ВСУ под Горловкой

    16:27  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  08 Декабря 2017
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    Военнослужащие ДНР предотвратили попытку прорыва ВСУ под Горловкой

    Донецк, 8 декабря. Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой народной республики в районе Горловки. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования ДНР.

    «Сегодня враг предпринял попытку выйти на наши позиции группой до пяти-семи человек в районе поселка Доломитное для их захвата. ДРГ противника была своевременно обнаружена и нейтрализована», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что в результате неудачной попытки прорыва погибли двое украинских силовиков, остальная часть диверсионно-разведывательной группы была вынуждена отступить. В результате боевого столкновения один военнослужащий ДНР получил ранение.

    Напомним, в ночь на 22 ноября украинские военные захватили поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в «серой зоне» между позициями украинских силовиков и ополченцев под Горловкой, что является прямым нарушением минских соглашений. После захвата двух населенных пунктов украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе заявила, что данная информация не соответствует действительности. Однако 25 ноября командование украинских вооруженных сил подтвердило захват двух поселков в «серой зоне».

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #киев #украина #донецк #горловка
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