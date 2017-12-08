Военнослужащие ДНР предотвратили попытку прорыва ВСУ под Горловкой

Донецк, 8 декабря. Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой народной республики в районе Горловки. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования ДНР.

«Сегодня враг предпринял попытку выйти на наши позиции группой до пяти-семи человек в районе поселка Доломитное для их захвата. ДРГ противника была своевременно обнаружена и нейтрализована», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в результате неудачной попытки прорыва погибли двое украинских силовиков, остальная часть диверсионно-разведывательной группы была вынуждена отступить. В результате боевого столкновения один военнослужащий ДНР получил ранение.

Напомним, в ночь на 22 ноября украинские военные захватили поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в «серой зоне» между позициями украинских силовиков и ополченцев под Горловкой, что является прямым нарушением минских соглашений. После захвата двух населенных пунктов украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе заявила, что данная информация не соответствует действительности. Однако 25 ноября командование украинских вооруженных сил подтвердило захват двух поселков в «серой зоне».