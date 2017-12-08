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Украина
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Украина
Американский журналист ответил на предложение избавиться от русскоязычного населения Украины
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    Американский журналист ответил на предложение избавиться от русскоязычного населения Украины

    22:17  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:17  08 Декабря 2017
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    Американский журналист назвал «эксцессом» предложение Фарион избавиться от русскоязычного населения

    Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале назвал «издержкой» и «эксцессом» предложение депутата Верховной рады Ирины Фарион лишать права на работу и образование от русскоязычного населения Украины.

    По мнению украинского парламентария, эти категории граждан сразу же «защебечут на украинском».

    «Пусть эти русскоязычные поедут в США, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут», — сказала Фарион.

    «Мы говорили об этом много раз. Это эксцесс, это крайность. Я против эксцессов», — заявил Майкл Бом.

    Он также назвал  «дурным» предложение депутатов Рады сажать в тюрьму за отрицание «российской агрессии».

    Напомним, ранее Майкл Бом признался в том, что любит русский язык и посоветовал украинским властям «оставить его в покое». Кроме того, он уточнил, что если Украина откажется от русского языка, то потеряет очень многое.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #бом #фарион
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