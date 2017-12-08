Легендарный боксер Рой Джонс посетит училище десантников в Туле

Москва, 8 декабря. Легендарный боксер Рой Джонс посетит Тульское суворовское военное училище ВДВ.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что во время своего визита американский боксер осмотрит спортивную базу тульского училища, которая включает ледовый каток, бассейн, а также тренажерный, гимнастический и игровой залы. Рой Джонс будет присутствовать на торжественной церемонии принятия клятвы боксеров Тульского суворовского военного училища и проведет с будущими десантниками мастер-класс по боксу, сообщает источник.

Отмечается, что бокс является одним из самых популярных видов спорта в тульском училище десантников. Юные суворовцы принимали участие в различных соревнованиях на региональном уровне, где получали призы и награды.

В министерстве обороны России считают, что встреча с легендарным боксером положительно отразится на укреплении спортивного духа учащихся и поможет им достичь новых побед.