Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве

Гомель, 8 декабря. Представители России и Украины утвердили постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2018 году, сообщили на заседании Совета министров Союзного государства.

Представители Минска и Москвы подписали ряд важных документов, которые касаются Союзного государства. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Андрей Кобяков утвердили постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму в 2018 году.

Также было подписано постановления об обеспечении функционирования региональной группировки войск Белоруссии и России, об итогах выполнения программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 2016 году и некоторые другие документы.

Министерства внутренних дел двух стран договорились о порядке обмена сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, передает РИА Новости.