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Политика
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Политика
Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве
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    Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве

    16:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  08 Декабря 2017
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    Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве

    Гомель, 8 декабря. Представители России и Украины утвердили постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2018 году, сообщили на заседании Совета министров Союзного государства.

    Представители Минска и Москвы подписали ряд важных документов, которые касаются Союзного государства. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Андрей Кобяков утвердили постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму в 2018 году.

    Также было подписано постановления об обеспечении функционирования региональной группировки войск Белоруссии и России, об итогах выполнения программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 2016 году и некоторые другие документы.

    Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве

    Министерства внутренних дел двух стран договорились о порядке обмена сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #белоруссия #2018 #союзное государство
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