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The Game Awards назвала лучшие видеоигры 2017 года
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    The Game Awards назвала лучшие видеоигры 2017 года

    16:18  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:18  08 Декабря 2017
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    The Game Awards назвала лучшие видеоигры 2017 года

    Лос-Анджелес, 8 декабря. Ежегодная премия The Game Awards прошла накануне в Лос-Анджелесе. Лучшей игрой 2017 года была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 

    Кроме того, The Legend of Zelda: Breath of the Wild получила награды в номинациях «Лучший приключенический боевик» и «Лучшая режиссура».

    В категории «Лучший экшен года» победила игра Wolfenstein II: The New Colossus, Overwatch была отмечена как лучшая игра, в которую продолжают играть вот уже несколько лет.

    Лучшей «ролевкой» стала Persona 5, лучшим файтингом — Injustice 2.

    В номинации «Лучшая игра для всей семьи» победила Super Mario Odyssey. Лучшей спортивной игрой года признали Forza Motorsport 7.

    В категории «Самая ожидаемая игра» победу одержала The Last of Us: Part II, которая обошла Marvel’s Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption II, Monster Hunter: World.

    Ранее сообщалось, что издание Vulture назвало самых сильных актеров 2017 года. В рейтинг попали Тимати Чаламет, Уиллем Дефо, Сирша Ронан и другие.

    Автор: Дима Оленин
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    #2017 #видеоигры
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