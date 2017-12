The Game Awards назвала лучшие видеоигры 2017 года

Лос-Анджелес, 8 декабря. Ежегодная премия The Game Awards прошла накануне в Лос-Анджелесе. Лучшей игрой 2017 года была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Кроме того, The Legend of Zelda: Breath of the Wild получила награды в номинациях «Лучший приключенический боевик» и «Лучшая режиссура».

В категории «Лучший экшен года» победила игра Wolfenstein II: The New Colossus, Overwatch была отмечена как лучшая игра, в которую продолжают играть вот уже несколько лет.

Лучшей «ролевкой» стала Persona 5, лучшим файтингом — Injustice 2.

В номинации «Лучшая игра для всей семьи» победила Super Mario Odyssey. Лучшей спортивной игрой года признали Forza Motorsport 7.

В категории «Самая ожидаемая игра» победу одержала The Last of Us: Part II, которая обошла Marvel’s Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption II, Monster Hunter: World.

Ранее сообщалось, что издание Vulture назвало самых сильных актеров 2017 года. В рейтинг попали Тимати Чаламет, Уиллем Дефо, Сирша Ронан и другие.