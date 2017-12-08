О спорт, ты — война: США могут нанести ядерный удар по КНДР уже этой зимой

Пхеньян объявил, что военные учения США и Южной Кореи, а также ряд высказываний американских чиновников свидетельствуют о подготовке к нанесению удара по Северной Корее. Согласно заявлению северокорейского МИД, на сегодняшний день «остается только один открытый вопрос: когда начнется война».

Полуостров, разрезанный пополам

Совместные учения американских и южнокорейских войск начались 4 декабря и продлятся до 8 декабря. В ходе этих учений будет отрабатываться совместное противодействие американских и южнокорейских сил возможной «северокорейской агрессии». В частности, бомбардировочная авиация ВМС США нанесла удар по полигону вблизи границ КНДР.

Нынешние учения армий США и Южной Кореи стали самыми крупными в истории двух стран с момента окончания Корейской войны. В начале этой недели для участия в учениях американские военные специально перебросили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22. Всего в этих маневрах должны принять участие 12 тысяч военных и около 230 самолетов.

Кроме того, США в рамках подготовки к учениям отрабатывали применение бомбардировщиков B-1B Lancer, которые способны нести как обычное, так и ядерное вооружение. В августе американские СМИ, со ссылкой на источники в Пентагоне, сообщали, что тот разработал план превентивного удара по КНДР с использованием этих стратегических бомбардировщиков, базирующихся на авиабазе Гуам в Тихом океане. Согласно плану, B-1B должны обеспечить упреждающую нейтрализацию ракетно-ядерного потенциала КНДР, которая будет осуществляться комбинированным ударом сил ВВС и ВМС США.

Однако власти Северной Кореи, судя по всему, прекрасно понимают слабые стороны такого американского плана и подразумевают, что в ситуации военного нападения США на КНДР у них возникает возможность ответно-встречного удара.

В заявлении МИД КНДР утверждается, что Пхеньян «не хочет войны ради войны». «Однако не будем скрывать, что если США продолжат испытывать наше терпение и разожгут ядерную войну, мы, безусловно, заставим США дорого заплатить за последствия, применив ядерное оружие, которое мы постоянно улучшаем», — говорится в заявлении.

Первичными целями северокорейских ракетно-ядерных ударов в таком случае становятся Южная Корея и Япония, выступающие в качестве союзников США в конфликте. Кроме того, очевидно, что за последние два года Северная Корея достигла серьезного прогресса как в совершенствовании своего ядерного оружия, которое стало термоядерным, так и в увеличении дальности своих МБР.

Так, последнее испытание корейской МБР «Хвасон-15» показало впечатляющие высоту и дальность запуска — 4500 и 900 километров. При пересчете на обычную, настильную траекторию это даст 10500–13000 километров дальности, чего вполне достаточно для того, чтобы полностью накрыть не только расположение американских баз на островах Тихого океана (Гуам и Гавайи), но и обеспечить поражение целей на территории США.

Квантовый скачок КНДР

Еще одним значимым фактором северокорейского ядерного щита становится его мобильность и скрытность, что в значительной мере осложняет его гарантированное уничтожение в результате превентивного удара со стороны США.

До последнего времени КНДР использовала для базирования своих МБР лишь 6–8 специализированных восьмиосных тягачей WS-52100 китайской компании Wanshan Special Vehicle. Эти тягачи, приобретенные у Китая еще в 2010 году, представляют собой мощные, 42-тонные машины с номинальной грузоподъемностью в 80 тонн.

Официально такого рода продукция не является технологиями двойного назначения и формально КНДР приобретала эти тягачи для промышленной эксплуатации «в экстремальных условиях». Однако, после появления WS-52100 на параде в Пхеньяне в 2012 году Пекин закрыл для Северной Кореи дальнейший импорт этих машин.

28 ноября 2017 года северокорейские СМИ объявили о создании в КНДР своего собственного, уже девятиосного тягача, который, судя по всему, способен перемещать даже новые корейские МБР, имеющие стартовый вес около 90 тонн вместе с пусковым контейнером. Такой успех северокорейских машиностроителей радикальным образом меняет картину будущего ракетно-ядерного противостояния США и КНДР.

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Вторым фактором является совершенствование самих северокорейских МБР. Согласно заявлениям СМИ КНДР, новая ракета «Хвасон-15» несет более мощную, «сверхтяжелую» боеголовку. Впечатляют и немалые габариты самой ракеты — на фотографиях ее транспортировки и запуска видно, что она имеет диаметр более 2 метров и длину в районе 20–22 метров.

Для сравнения, российский «Тополь-М» (РТ-2ПМ2) имеет длину 22,55 метра при диаметре 1,81 метра. Таким образом, с созданием «Хвасон-15» КНДР окончательно вошла в «элитный клуб» мировых ядерных держав, имея сегодня в своем арсенале ракету, которой нет даже у Франции и Великобритании, не говоря уже об Индии или Пакистане.

Третьим наблюдением касательно «Хвасон-15» является совершенство его двигателей. На северокорейском видео четко видно, что камеры маршевых двигателей ракеты одновременно используются и для рулевых операций. Такая ракета может легко маневрировать уже на активном участке своей траектории, что значительно осложняет противодействие ее старту.

Наконец, четвертым фактором опасности новой северокорейской ракеты для США является возможность насытить ее полезную нагрузку системами и средствами прорыва американского ПРО — ложными целями, генераторами помех и даже разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). При этом КНДР совершенно не связана в этом отношении соглашениями России и стран НАТО в части ограничения числа РГЧ ИН и может в полной мере использовать возможности своей ракеты.

Под ударом — Олимпиада?

Нынешняя ситуация вокруг КНДР взрывоопасна, однако никто не может сказать, когда медленная и постоянная эскалация напряженности приведет к переходу «количества в качество» и спусковой крючок военных действий будет все-таки нажат.

Как было указано в заявлении северокорейского МИД, КНДР принципиально не заинтересована в быстрой эскалации — время работает на ее ракетно-ядерную программу. За последние годы Пхеньян успел обеспечить возможность ответно-встречного удара по Японии и Южной Корее, а по истечению года-двух добьется положения, когда небольшая страна способна гарантированно нанести Соединенным Штатам неприемлемый ущерб.

Представляется весьма вероятным, что у США и их союзников осталось очень узкое временное окно, от полугода до года, когда у них есть возможность ударить по КНДР. Скорее всего, такого рода удар, в стиле обычного для Америки лицемерия, будет прикрыт военно-политической провокацией, призванной выставить КНДР в виде «агрессивной страны с неадекватным лидером во главе».

Идеальное место и время — это Зимние Олимпийские игры, которые скоро будут проводится в южнокорейском Пхенчхане, вблизи с границей с КНДР. Любая провокация на Играх может быть обставлена не только как атака на Южную Корею, но и как нападение на спортсменов со всего мира.

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Интересно, что сюжет «Спорт — ты война!» уже дважды применялся во время недавних Олимпиад. Так, в 2008 году начало агрессии Грузии против Южной Осетии совпало с открытием Олимпийских игр в Пекине, а в 2014 году проведение Зимней Олимпиады в Сочи проходило на фоне заключительной фазы украинского «Евромайдана», ставшего в итоге государственным переворотом.

Ну, и еще один исторический факт. Практически все президенты США в той или иной степени способствовали началу военных конфликтов в мире уже в первые два года с момента своего избрания. У Дональда Трампа пока есть выбор между КНДР и Ближним Востоком, где также назревает новый конфликт вокруг Иерусалима.

Осталось понять, куда повернется колесо истории и как быстро оно это сделает. Но в главном с северокорейским МИДом можно согласиться — этот поворот практически неизбежен.