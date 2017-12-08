Пять человек погибли при лобовом столкновении легковушек в Чечне

Чечня, 8 декабря. Страшное ДТП произошло в Грозненском районе Чечни: в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чечне, авария случилась в районе населенного пункта Толстой-Юрт Грозненского района на 15 километре автодороги «Грозный — Червленная». Так, водитель ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с ВАЗ-21124. От сильного удара смертельные травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров ВАЗ-21124.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Как сообщало агентство Ura.ru, ранее на Московском тракте, у поворота на поселок Карасьеозерский в сторону Екатеринбурга, 16 машин попали в аварию.





