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Пять человек погибли при лобовом столкновении легковушек в Чечне
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    Пять человек погибли при лобовом столкновении легковушек в Чечне

    16:26  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  08 Декабря 2017
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    Пять человек погибли при лобовом столкновении легковушек в Чечне

    Чечня, 8 декабря. Страшное ДТП произошло в Грозненском районе Чечни: в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чечне, авария случилась в районе населенного пункта Толстой-Юрт Грозненского района на 15 километре автодороги «Грозный — Червленная». Так, водитель ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с ВАЗ-21124. От сильного удара смертельные травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров ВАЗ-21124.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

    Как сообщало агентство Ura.ru, ранее на Московском тракте, у поворота на поселок Карасьеозерский в сторону Екатеринбурга, 16 машин попали в аварию.

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дтп #чечня
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