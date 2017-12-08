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Сирия: в провинции Хама христиане отпраздновали Варварин день
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    Сирия: в провинции Хама христиане отпраздновали Варварин день

    18:00  8 Декабря 2017
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    Сирия: в послевоенной провинции Хама христиане отпраздновали Варварин день

    В провинции Хама сирийские христиане отпраздновали Варварин день. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на праздновании и пообщался со священником города Скальбия отцом Димитрием Хададом и другими гостями праздника.

    Дети в возрасте от четырех до 14 лет собрались на праздновании дня Святой Варвары. Счастливые детские лица — вот, что удалось запечатлеть корреспонденту ФАН на эксклюзивном видео. Жители небольшого города Скальбия в провинции Хама, несмотря на обстрелы и трудные годы, все еще не теряют надежду на лучшую и мирную жизнь.

    По словам настоятеля церкви в городке Скальбия отца Димитрия, праздник был организован для детей.

    «Сегодня у нас проходят празднования Варвариного дня — как вы видели и снимали. Мы проводим конкурсы для детей от четырех до 14 лет. Мы хотим тем самым показать этим детям, что надежда есть и мы рядом, потому что мы верим в светлое будущее, несмотря на обстрелы, несмотря на те тяжелые годы, через которые прошла Сирия, — рассказал отец Димитрий Хадад в беседе с корреспондентом ФАН. — Мы пытаемся вселить надежду в сердца этих детей, большинство из них не видали ничего, кроме этого кризиса и не жили в мирной Сирии и не знают настоящего детства. Сегодня в программе три действия, каждое по два часа».

    На праздник пришли Санта Клаусы, с детьми играли в различные игры, устраивали конкурсы и дарили подарки.

    «Как вы уже заметили, дети в восторге и очень рады. Мы в Скальбии какое-то время не проводили мероприятия из-за частых ракетных обстрелов, но за два года все наладилось.  У нас возобновились праздники и празднования, и начали мы с Варвариного дня, скоро зажжем елку, — делится планами священник. — Елка в этом году будет 13 метров, нарядим ее в зеленый цвет и повесим гирлянды. Ну и следующим праздником будет Рождество Христово, и тоже будут празднования с подарками, и, конечно же, молитвы. Мы молимся постоянно и просим нашими молитвами, чтобы Сирия вернулась лучше прежнего, чтобы все невзгоды прекратились».

    В провинции Хама сирийские христиане отпраздновали Варварин день

    Как отмечает корреспондент ФАН, старшему поколению удалось посадить семена надежды, счастья и радости в сердцах этих детей именно потому, что они в силу своего возраста не ощутили на себе весь ужас войны в стране. Дети радуются, потому что для них по-прежнему стараются устраивать праздники, особенно в преддверие Рождества. 

    Человек в костюме Санта-Клауса тоже решил пообщаться с корреспондентом ФАН и поделиться своей радостью.

    «Сегодня мы празднуем Варварин день, и наши братья по вере устроила для нас этот праздник. Как вы знаете, недавно наша школа и все мероприятия были приостановлены из-за войны. Однако любовь Иисуса и душа его нас не оставили. Благодаря большой любви к религии и любви к нашей работе мы вернулись в правильное русло», — говорит он.

    Член религиозного образования Шахин Санкри рассказал, что он проводит время с детьми, чтобы поселить радость в их сердцах в нынешней ситуации в стране. Он также добавил, что жители Хамы приветствуют российских военных и Сирийскую арабскую армию (САА), которые восстанавливают мир и порядок мира в Сирии. Это один из поводов, по которому было решено провести праздник.

    Автор: Аоус Сулайман
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    #сирия #хама #саа #скальбия #хадад
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