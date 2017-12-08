Ирак объявил о начале последней операции против ИГИЛ

Багдад, 8 декабря. Командование объединенных сил Ирака заявило о начале финальной фазы операции по зачистке страны от боевиков «Исламского государства»1.

Армия Ирака заявила о готовности полностью зачистить последние районы, подконтрольные боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В данный момент основной целью правительственных сил и их союзников является регион, находящийся между провинциями Ниневия, Анбар и Салах-ад-Дин. По оперативным данным именно в этом районе сейчас скрываются остатки боевиков «Халифата».

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирака провели операцию против «спящих» ячеек «Исламского государства» в пригородах Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.