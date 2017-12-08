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Общество
Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей
Общество
Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей
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    Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей

    16:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  08 Декабря 2017
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    Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей

    Омск, 8 декабря. Семнадцатилетний житель Омска стал жертвой мошенников, когда захотел вложить деньги в набирающий популярность биткоин.

    Юноша узнал в Интернете, что один трейдер продает криптовалюту за 60 тыс. рублей и немедленно связался с ним. Однако после совершения сделки оказалось, что никакого биткоина нет. Поняв, что он имеет дело с мошенниками, омич сразу же обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников, сообщает «Федерал Пресс».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #мошенники #омск #биткоин
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