Омич купил у мошенников несуществующий биткоин за 60 тыс. рублей

Омск, 8 декабря. Семнадцатилетний житель Омска стал жертвой мошенников, когда захотел вложить деньги в набирающий популярность биткоин.

Юноша узнал в Интернете, что один трейдер продает криптовалюту за 60 тыс. рублей и немедленно связался с ним. Однако после совершения сделки оказалось, что никакого биткоина нет. Поняв, что он имеет дело с мошенниками, омич сразу же обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников, сообщает «Федерал Пресс».