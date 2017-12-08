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Общество
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Экономика
АФК «Система» требует от «Роснефти» и «Башнефти» 330 млрд рублей
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    АФК «Система» требует от «Роснефти» и «Башнефти» 330 млрд рублей

    16:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  08 Декабря 2017
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    АФК «Система» требует от «Роснефти» и «Башнефти» 330 млрд рублей

    Москва, 8 декабря. Российская инвестиционная компания «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Роснефти» и «Башнефти», требуя от них возмещения ущерба в размере более 330 миллиардов рублей.

    Корпорация обвиняет «Роснефть» и «Башнефть» в намеренных действиях с целью разрушить корпоративную стоимость инвестиционной компании, довести ее до банкротства и причинить ущерб акционерам и кредиторам, пишет РИА Новости.

    Как утверждают в АФК «Система» ряд таких действий предпринимался указанными компаниями в течение года. Чтобы защитить свои интересы и интересы сотрудников и партнеров корпорации, «Система» была вынуждена обратиться в суд.

    АФК «Система» требует от «Роснефти» и «Башнефти» 330 млрд рублей

    При этом корпорация сообщила, что все еще выступает за честное и объективное разрешение конфликта с учетом интересов всех сторон и российской экономики в целом.

    «Обратитесь в лигу сексуальных реформ». Больше я не скажу не слова», — ответил на это цитатой из «Золотого теленка» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, напомнив, что так ответил Остап Бендер на заявление Паниковского, что он старый и его не любят девушки.

    Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступает за мирное соглашение «Роснефти», «Башнефти» и АФК «Система», однако считает, что решение компании должны принимать самостоятельно.

    В августе башкирский арбитражный суд частично удовлетворил иск «Роснефти», ее дочерней компании «Башнефть», а также Башкирии о взыскании с «Системы» и подконтрольной ей «Система-Инвест» убытков, которые «Башнефть» понесла в процессе реорганизации три года назад. До 2014 года АФК «Система» владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании.

    Автор: Алексей Громов
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    #башнефть #роснефть #афк система
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