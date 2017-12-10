Сирия наступает на Абу-Духур: штурмовой кулак САА готовится к удару по террористам в Идлибе

После победы над военными формированиями боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре перед сирийской армией вырисовывается сразу несколько задач. Механизированные штурмовые соединения, задействованные в боях у русла Евфрата объективно не нужны в зачистке пустыни, где действуют мобильные группы боевиков. Говорить о контроле боевиками пустыни в условном треугольнике Арак – Дейр-эз-Зор – Абу-Кемаль не приходится – там нет населенных пунктов, где может закрепиться соединение псевдохалифата.

Полноценные «полки» и «дивизии» ИГИЛ были рассеяны или уничтожены в населенных пунктах на правом берегу Евфрата. Разумеется, части боевиков удалось скрыться в пустыне или смешаться с мирным населением, которое довольно долго находилось под властью террористов, и частично им лояльно.

Таким образом, теперь в провинции Дейр-эз-Зор и восточном Хомсе САА не требуются тяжеловесные штурмовые подразделения. После зачистки населенных пунктов в долине Евфрата основная задача будет состоять в поиске и устранении кочующих отрядов боевиков пустыне. И для этого будут задействованы иррегулярные проправительственные формирования, такие как «Хезболла», «Лива Фатимиюн» и прочие отряды, имеющие лёгкую технику, пригодную для скоростных заездов по пустыне. В свою очередь ИГИЛовцы, вероятно, перейдут от тактики фронтового противостояния к полупартизанским действиям – атакуя магистрали и блок-посты на дорогах, а также отдельные отряды правительственных сил.

В таком случае назревает вполне закономерный вопрос: где можно использовать тяжелые штурмовые соединения с большим запасом бронетехники и артиллерии? И здесь ответ очевиден. В зонах деэскалации, созданных при посредничестве российского Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) – спокойно, или относительно спокойно. Относительно новый, но, пожалуй, самый боеспособный 5-й штурмовой корпус сирийской армии будет задействован в Идлибе.

Об этом говорят как местные полевые источники, так и некоторые аналитики. Идлибское «змеиное гнездо» примечательно тем, что там с переменным успехом уживаются как группировки «умеренной оппозиции», так и формирования джихадистского толка. Впрочем, с учетом количества «ребрендингов» сирийского филиала «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в виде «Джебхат ан-Нусры1» (также запрещена), которая сменила несколько названий с целью избавиться от заслуженного статуса террористов, всё это сборище антиправительственных сил следовало бы уничтожить.

Тем, в целом, и занимаются сейчас местные подразделения САА. Республиканская гвардия, части 1 и 2-го корпусов, бригада «Щит Каламуна», а также добровольческие ополчения близлежащих городов. При этом, несмотря на местные локальные успехи и энтузиазм сирийцев, решительных подвижек на фронтах не было.

Очевидно, что местные силы ждут подкрепления, которым станет 5-й корпус и сработавшийся с ним спецназ «Силы Тигра». Тем более что в окрестностях Ханассера и в Алеппо «Тигры» уже действовали, и притом успешно. Бои, идущие в окрестностях населенных пунктов Рахаджан и Ар-Рашадия, протекают с переменным успехом для САА. Эти безусловно важные посёлки уже несколько раз переходили из рук в руки. И это вызывает вполне закономерную мысль о том, что подкрепление на этом участке фронта жизненно необходимо сирийской армии.

«Силы Тигра», которые будут переброшены в окрестности зоны контроля террористов вероятно не будут наступать в окрестностях Ар-Рашадии или Рахаджана. Вероятно, наступление в сторону авиабазы Абу-Духур начнётся от населенного пункта Аль-Хадер, где уже стянута артиллерия, но не начались активные бои. Так считает и аналитик Александр Асафов, комментируя вопрос участия «Тигров» в боях за провинцию Идлиб для издания ФАН:

«Специфический опыт сирийской компании показывает, что раз за разом «Тигры» являются тем самым тараном, а которым идут остальные армейские подразделения. Закрепляя достигнутый успех, опыт переправки через Евфрат, Дейр эз-Зора, Абу-Кемаля, это случится в ближайшее время. Не могу предполагать когда это будет, но думаю, замедления не будет, никаких передышек для террористов не будет».

Оттуда «Тиграм» ближе до города Абу-Духур, рядом с которым расположена одноименная база. Натиск «Тигров» будет быстр и яростен – потому, что Сухейль однажды уже опоздал к ней на выручку батальону спецназначения, который под командованием генерала Инсана аз-Зухури удерживал базу почти три года. Тогда, еще до начала операции российских ВКС, во время песчаной бури, приковавшей ВВС САР к земле, навстречу «Тиграм» сумели вырваться лишь четыре десятка из трёхсот бойцов спецназа. В яростной схватке пал и сам Инсан аз-Зухури.

Возвращаясь к нынешним событиям, можно смело прогнозировать, что в ближайшее время начнётся операция по освобождению Абу-Духура в исполнении 5-го корпуса и «Тигров». Тем более что на базе добровольческого штурмового корпуса формируется бригада мотострелков. И логично предположить, что новое подразделение будет задействовано в боях за провинцию Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.